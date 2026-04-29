張天穎新單曲登陸紐約時代廣場 肥仔@ERROR友情撐場拍MV

人氣實力獨立唱作人Jaime張天穎重磅推出快版話題單曲《PICKY》，大玩潮流運動風格題材，以全球爆紅的Pickleball匹克球運動為創作引子，借賽場規則隱喻人際界線與人生底線，新穎破格，態度滿分，盡顯獨特個性。同時，Jaime再迎生涯巔峰里程碑，榮獲Spotify Global「EQUAL」香港代表，強勢登陸紐約時代廣場矚目戶外LED巨大屏幕，代表香港樂壇為女性力量發聲，氣勢勢不可擋！ 今次新作《PICKY》靈感滿載，靈感源自Jaime平日運動體驗。閒時跟好友暢玩Pickleball，場上獨特的「Kitchen區」規則啟發了她：「呢個區域並非單純禁區，而是有明確禮節與規範 - 必須等對手回球落地、球落地面之後，先可以喺區內擊球。」界線清晰、節奏有度。Jaime借充滿寓意的運動細節，化作歌曲核心創作概念，巧妙映照現代人生處事態度與生活哲學。「每個人都需要專屬底線與安全距離，懂得擇善而行，學會保護自我。不論友情、職場合作、曖昧關係，永遠互相尊重。」

親自包辦曲詞編監 音樂製作層面，《PICKY》突破風格框架，Jaime一貫親自包辦曲詞編監，更邀請著名外國音樂人Adile參與編曲監製，揉合韓系K-Pop精緻編曲架構、西方街頭型格態度，注入滿滿運動爆發感與電音流行節拍，節奏強勁洗耳，旋律記憶度極高。歌曲跳出情愛框架，放眼萬種人際關係，當中金句歌詞 “I don’t swing for just anybody” 態度炸裂，直白演繹新生代處世觀 - 瀟灑斷捨離，拒絕無效社交，不為不值得的人自我消耗，清醒又霸氣，完全貼合現代年輕人價值觀。

MV製作同樣砸盡心思，由YouTuber導演好友Boris操刀執導，更號召圈內一眾好友義氣撐場，集結強尼、ERROR肥仔、關楚耀、VIVA成員ADA及VALC、楊天宇、Gi（樊沛珈）等組成夢幻明星陣容，零酬勞鼎力客串，情義值千金！Jaime亦分享拍攝趣事：「平時同肥仔、Angus打波長期落敗，今次MV終於可以好好『反擊』，任性贏晒對手，全程超盡興！」為將《PICKY》熱潮推上頂峰，Jaime特別花了兩個月時間排練新舞步，另拍攝推出多兩條全新Dance Video，舞步型格吸睛、節奏感滿滿，誠意呼籲樂迷 “狂loop”及參與IG #PICKYDanceChallenge，齊齊跳住展現自我態度，一齊在各大社交平台洗版！

殺入紐約時代廣場 一路默默耕耘、憑實力突圍的獨立音樂人Jaime，今次殺入國際頂級地標紐約時代廣場，絕對是實力最佳印證。對於這份突如其來的重磅榮譽，Jaime依然滿載震撼與感觸，直言一時間難以消化，她謂：「細個讀書嗰陣，去New York City會經過嗰塊 billboard，成日都會望一望。嗰陣只係覺得佢好宏大、好勁，會影相，會記低，但從來冇諗過，原來有一日會同自己有關。」她更回憶：「上個禮拜再去探朋友，望住嗰塊billboard，心諗都仲係覺得唔關我事，點知事隔一個禮拜，就收到呢個消息！自己比想像中冷靜，但同時又興奮！由一個好鍾意音樂嘅張小朋友，喺睡房入面一路唱一路發夢，到而家原來可以行到咁遠，我仲未完全消化晒，但我知道，原來自己距離開始，已經行到呢一步。」

縱觀樂壇，獨立音樂人想要突圍絕對舉步維艱，Jaime憑住執著熱誠與永不言棄的「傻勁」，打破重重限制，印證「不必等待完美，勇敢出發就有無限可能」。Jaime滿心感恩，感謝沿途相遇的每一位貴人、不離不棄的團隊、無條件支持的家人，不論緣深緣淺、聚散有時，都化作前行動力。未來路上，Jaime張天穎將保持自我風格，努力打磨作品，繼續做好自己，繼續追夢，為樂壇帶來更多新靈感、新驚喜作品！