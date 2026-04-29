馮允謙出道15年藉新歌突破自我 逾百歌迷戲院見證MV首播

馮允謙（Jay Fung）全新派台廣東歌作品《Break Me Down》上架，MV超有電影感，為隆重其事，邀請逾百fans在戲院一齊欣賞MV首播。之後，Jay Fung和導演Sheng Wong與fans互動，解答謎團，由DJ阿酸擔任主持。入場fans得到Jay Fung在MV中簽的誓約，開場前他親自逐張簽名、畫專屬logo及紅色火漆印章，充滿儀式感。

之前Jay Fung主演電影《得寵先生》已登上過大銀幕，但昨日首次在戲院大銀幕睇自己的MV，而且與fans一同見證，感覺不一樣的興奮：「好開心，好耐無見我啲fans，第一次同佢哋一齊睇MV，即時聽到佢哋嘅反應。」他笑問：「我有冇演技大爆發？」新歌《Break Me Down》由他親自作曲、周耀輝填詞、葉澍暉編曲、周錫漢監製。Jay Fung說：「呢首歌題材有關『重生』，今年係我入行第15年，寫過好多歌，好想有啲突破，發掘自己音樂上有咩好想做而又未做？諗咗好耐就寫咗呢首歌。」新歌將「Jay式曲風」推上另一個境界，他說：「呢首歌dark dark地又有啲beat，寫嘅時候我已經好有畫面，諗定開騷點樣去表演呢首歌，我有好多諗法，大家期待吓！」