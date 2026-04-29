姜濤生日｜自揭留班兩年得中一學歷 重提叱咤「掃掃掃」認紅太快個人好飄(有片)

「姜家人慈善生日會2026」今晚於啟德體藝館舉行，生日會準時於8時開始，由舞蹈員以Dance Medley 掀序幕，在全場大合唱生日歌後，姜濤感觸分享，他自言人生遇到很多事情都曾想過放棄，唔好放棄。他又表示每次生日會就像叉電，希望自己日後仍能對得住呢個太陽，然後送上《追愛狂想》。

生日會尾聲，他以10分鐘的自白，分享自己鮮為人知的真實一面，在過去人生的四大崩潰點。他自言從小學到中學，因為自己身形、性格和壞習慣，不討人喜歡，會蝦蝦霸霸，跟人打交；他自爆雖曾向外透露中一留班，大家以為他讀到中三，其實留了兩年班，一直讀中一，自覺好丟架，曾迷惘崩潰。後來獲社工幫他找工作，喺中環咖啡室返工，有次執垃圾時覺得好迷惘，不知自己將來會怎樣，逐漸生性想認真讀書，並獲社工幫忙報讀職業學校，要經歷三個月的轉介課程，每日由銅鑼灣去馬鞍山搭兩個鐘頭車，我以前讀中學經常同學，但今次從沒缺席，不過後來知道要讀學校唔係不是太學校就好灰心，第二次崩潰，但仍不放棄，並找老師補習數學，雖仍是不合格，但仍然努力。