陳卓賢23的秘密 靈感深夜湧現夜夜失眠 與細榮亦師亦友

陳卓賢（Ian）將於7月23-26及28-29日在啟德體藝館舉行《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》演唱會，特別之處在於開騷時間是晚上8時23分，頭場是23日，而Ian每首派台作品都是每月的23日。「23」對於32歲的Ian來說是否有特別意義，他說：「本身23冇特別玄機，當初知道開騷之後，就同公司講可唔可以出多啲新歌。知道係23號之後，想推返向前喺每個月23號出歌，就好似每個月約定大定咁，有個儀式感，等一直期待到7月，就係我哋第一場見面。」

23的約定 Ian向來注重細節，開騷時間是晚上8時23分，他直言是個小心思，「我幻想大家好多年之後拎張飛出嚟，一見到係8點23分就回憶係呢個騷。」他直言一定會準時開騷，呼籲大家準時入場，「823一定唔早唔遲就彈出嚟！」他表示準時上台不是難事，難度在於入場觀眾能否準時到，但相信HELLOSSS們一定做到這個23的約定。他表示23不是舞台的主題、重點，純粹是一個儀式感，至於舞台設計上，他說：「我會形容為呢個stage係屬於我嘅安全島，保護罩，設計出嚟係一個令我好安心嘅地方去分享我嘅音樂世界。」他直言有特別設計，為了延續去年可以跟fans近距離接觸，會在啟德搭建一個四面台及一個小舞台，去訴說他想分享的故事。

成長是漸變色 今次演唱會以「GROWTH」為題，他坦言並非要分享自己成長階段：「想同大家探討成長係咩一回事，始終大家都會經歷呢樣嘢，可能早，可能遲，但總會經歷呢件事。其實亦都包含咗『TEARS』 （上一次演唱會主題）想表達嘅嘢，大家可以有唔同情緒，可能經歷過一啲傷心、遺憾moment，之後自己會覺得堅強咗，成熟咗。」成長是充滿色彩，他亦預告屆時舞台上會有不同顏色出現。 他坦言舞台也會出現漸變色，像人生的成長過程，「未必係突然間由藍色去到紅色，每個人嘅成長都經歷咗一段好長時間，去可以同自己妥協、放下，所以當中係會有漸變色嘅存在。 」、「成長係一個更加大嘅課題，入面有好多唔同嘅嘢，包括生老病死、唔同嘅情緒唔同嘅年齡、階段，所以今次舞台上面嘅視覺上都會更加豐富。」

失眠皆因靈感起 Ian著重新鮮感，過去曾多次表示自己不想重覆內容，因此Ian在今次個唱上的歌曲創作，亦加入不同元素，讓人滿滿的驚喜。「我今年寫嘅歌，都擺咗一隻顏色落去，今年啲歌出哂之後，大家可以睇吓估唔估中。我創作嘅時候都有諗呢隻歌係呢個顏色，就跟住呢個顏色去創作，舞台上面都會有好多唔同顏色嘅元素。今次啲歌感覺係我手寫心，唔同故事話俾大家聽我睇嘢嘅睇法，雖然唔係講我嘅成長，但係有我對成長嘅睇法。」 截至現時為止，四首歌曲都是全新創作，曲風更屢尋突破，Ian坦言近幾個月進入亢奮狀態，更晚晚失眠。昔日曾因一些苦惱而失眠，但今次原因是靈感源源不絕。他說：「臨瞓前寫歌詞，源源不絕寫完太開心就瞓唔着，感覺好正。」他特別提到新曲《那抹柔光，名為你》在深夜創作，當時只是靈感一到，只是在一個多小時便完成歌詞創作。他笑謂黑眼圈大了不少：「可能呢排嘅狀態全程投入喺創作入面，好似一個齒輪個摩打咁，一直係咁轉，就比較得心應手啲。」

細榮是不可多的人 今次演唱會Ian除了繼續做總監，亦會繼續跟細榮莊少榮合作，因為對方能給予安心的感覺。二人相識始於2019年，他直言無論是公事或是私事，都會問對方意見，因為他的意見對他來說太重要，「唔關演唱會事都會搵佢傾，佢嘅意見對我嚟講好重要。佢好照顧我，喺好多事情都好幫我，亦師亦友關係。」他坦言雙方在某些事情些都會有自己的堅持，意見不合少不免，但未至於不瞅不啋，會繼續互相尊重。問到是誰讓步，他笑言大家是很有默契退下來，因為大家都想令事情盡善盡美。