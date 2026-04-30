陳柏宇開騷記錄20周年共同回憶 奪我最喜愛男歌手最驚喜

陳柏宇(Jason)出道20周年，將於7月18至19日於紅磡舉行《Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》，演唱會以「Live in Frames」作主題，靈感來自近年大熱的人生四格影相機。Jason的每一首歌都像是一次快門捕捉，將無數情感沖洗成樂迷心中的共鳴，在演唱會上，Jason透過他的音樂，為歌迷紀錄下這份長達20年的共同回憶，將每一格情感，永久保存。早前優先訂票瞬間售罄，今日(30日)早上10時起城市售票網公開發發售。

結婚生女最圓滿 四格照片不僅是不同階段的定格，更是一個動態的成長過程，主角除了是入行20年的Jason，更是一直陪伴成長的樂迷。說到人生四格，Jason分享了他生命中重要的四個moments。他道：「第一個重要時刻係移民去加拿大，呢個經歷改變咗我嘅人生。第二個就係喺卡啦OK房試音，然後成為Sony Music嘅歌手，如果冇呢一次嘅試音，我都唔會成為歌手。第三個係結婚同埋生小朋友，呢個係一個不可分割、最圓滿、最美好嘅moment。第四個就係我喺叱咤攞到『我最喜愛的男歌手』，因為呢個係大眾投票投返嚟嘅獎項，我入行以來從來冇幻想過自己係有呢種觀眾緣，而且仲要同其他人去比較嘅時候，我係更加冇信心做到。呢個重要moment，係粉絲成就我嘅。」

今次海報設計上，演唱會藝術總監Pazu將整部拍照機呈現眼前，在拍攝海報當日，Jason見到這部為他度身訂造的影相機1:1模型時，表現得十分興奮，當Jason打開影相機內工作室那道門，他不再只是被拍攝的對象，而是一位攝影師。拍攝時，攝影師特別要求Jason要表現開心、搞笑、浮誇的一面，Jason笑言這全是他的強項，所以表現起來也份外輕鬆和投入。為了演唱會，Jason近期都勤做gym，所以拍攝當日要他在影相機前擺甫士，興之所致，他都輕而易舉地擒高擒低，將現場當成遊樂場。

《Sony呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》 日期：2026年7月18及19日（星期六及日） 時間：晚上8時15分 地點：紅磡香港體育館 票價：$999 / $799 / $599 4 月 30 號早上 10時起城市售票網公開發售