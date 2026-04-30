草蜢紅館騷獲吳文忻捧場坐第一行 昔日MV男主角古天樂站台清唱《原諒我是我》

草蜢重返紅館舞台舉行「THREE IN LOVE演唱會2026」。

草蜢出道逾40周年，三人重返紅館舞台舉行「THREE IN LOVE演唱會2026」，昨晚（29日）舉行第三場獲「三哥」苗僑偉與太太戚美珍、吳文忻、湯寶如、DJ當奴和MIRROR成員Tiger等捧場。近日惹來秘婚疑雲的古天樂擔任表演嘉賓，他更即興清唱草蜢1993年作品《原諒我是我》，全場大合唱掀集體回憶。而傑仔昨晚分享治癌期間遇到感動事，見證以愛與歌迷互相扶持。

玉子漢堡將軍出場 昨晚草蜢跳唱《華麗舞台》後，響起《天命最高》前奏，古天樂穿著紫色西裝外套和太陽眼鏡升上舞台，四人合唱後，在電影《尋秦記》飾演忠臣「萬良」的蔡一智笑說：「『項少龍』你穿越咗嚟紅館咩？我係『萬良』，介紹兩個人你識，（指住蔡一傑）呢個係『千良』，（指住蘇志威）呢個係『百良』！」蘇志威說：「我係『萬子』！」古天樂立即以最新身份自我介紹：「我係『玉子漢堡』嘅『將軍』！」全場爆笑。蘇志威得戚地說：「我剛才食漢堡時擦咭，第一張就擦到你單人咭，幾幸運呀！」

蔡一智即場考古，指古天樂是草蜢1993年作品《原諒我是我》的MV男主角，還挑機他即興表演清唱，並率領全場大合唱，掀集體回憶，可是卻考起古天樂，唱完即縮縮膊並尷尬說：「so sorry，我唔係好記得歌詞。」之後蔡一智攞出禮物送再說：「知你最近整襯隻眼，成日戴眼鏡，但一般眼鏡遮光唔夠好，送一副遮光好勁嘅俾你。」然後拿出一副疑似燒焊工業用的綠色眼罩，古天樂說：「你哋覺得係燒焊用，我睇到化幻片角色，綠魔人用！」蘇志威另外再送上一副名牌太陽眼鏡，阿智說：「你知草蜢好多贊助商，呢副係溥儀眼鏡送俾你嘅！」古天樂想立即攞走離場，阿智阻止他，笑說：「唔得，你欠我哋三隻唱片，想走？我依家挑你，漏咗隻字，係挑戰你，唱草蜢快歌！」他們合唱草蜢《好戲在後頭》，更走勻四面台，觀眾反應熱烈。

醫護感謝草蜢歌曲陪伴 此外，昨晚傑仔獨唱《流淚的背影》和《失樂園》後，向觀眾分享治療期間遇到的感人故事，說：「有一日坐住輪椅去到照PET Scan（正電子素描）間房，我必須要起身自己行去張床度。突然一位醫護人員走埋嚟扶我，佢話『你俾我扶你入去』，我話唔使，但佢堅持，我問點解？佢話『你唱嘅歌喺呢幾十年陪我走過高山低谷，你今日呢段路就讓我扶你行。』嗰一剎那我好溫暖，感覺好有愛。」傑仔深深被感動，他補充：「原來我唱咁耐歌都唔知道，陪住大家走過不同嘅歲月。相反，你哋何嘗唔係陪住我一齊走過高山低谷呢？人生起起跌跌，記住，面對逆境要保持鎮定，正能量，fight低佢！明唔明？大家做唔做得到？」觀眾高呼「做到」。他續說：「正能量係好重要，接下來呢首歌係我嘅心聲，我作曲填詞，留意歌詞，『快樂』好重要！」然後他演唱《及時行樂》。而觀眾席上，乳癌復發的吳文忻坐在第一行，雖然舞台與觀眾席之間被射燈等器材阻隔，但阿智盡力與她握手，傑仔更上前擁親吻她以示支持。