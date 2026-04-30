康堤挑戰慢歌推出全新單曲《要還》父親陳奕迅出story幫囡囡宣傳

陳康堤（Constance）遺傳父親陳奕迅（Eason）的音樂天份，出道以多變的音樂風格面貌示人，日前推出的新歌《要還》，是她首度挑戰慢版作品，新歌與華納同門師兄Gordon Flanders共同作曲、黃偉文填詞、Eason YH Chan編曲及監製，將生命的本質濃縮成一場「借用」的溫柔修行。

新歌探討人生中所有看似擁有的東西，從物質世界到個人意志，由青春年華到人生閱歷。年紀輕輕的康堤亦分享這份歌詞對她來說有點深奧：「我覺得呢首歌未必聽一兩次就能夠完全參透到，我自己都沉澱咗好耐、反覆睇咗好多次歌詞，我先明白呢首歌嘅意思，因為呢首係我第一首比較慢嘅抒情歌，Wyman 覺得可以寫得成熟啲，歌詞開首已經講岀主題：我哋擁有嘅一切，其實都只係「借用」。無論係物質、身體、青春，定係眼前嘅風景同經歷，終有一日都要歸還，當我哋明白世事都係「借用」、冇辦法永久保留嘅時候，反而更能學會豁達面對生命。」