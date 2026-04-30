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娛樂
出版：2026-Apr-30 16:04
更新：2026-Apr-30 16:04

穿PRADA的惡魔2專訪｜獨家訪問導演編劇 談續集最大挑戰 拍攝時裝騷場面難度最高

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梅麗史翠普、安妮夏菲維再拍檔，合演新片《穿PRADA的惡魔2》已在香港上映。

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相隔20年的《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）昨天（29日）已在香港開畫，北美則定在5月1日上映。由原班人馬梅麗史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、艾美莉賓特（Emily Blunt）、史丹利杜茨（Stanley Tucci）聯合主演外，還加上堅尼夫班納（Kenneth Branagh）、劉玉玲、Sydney Sweeney、Justin Theroux、施蒙艾絲莉（Simone Ashley）、Patrick Brammall和添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）姐姐Pauline Chalamet一起參演，也不能不提Donatella Versace和Lady Gaga的友情客串演出。

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梅姨、安妮、史丹利對開拍續集《穿PRADA的惡魔2》也感到很有興趣。

20年前零頭緒拍續集

編劇雅蓮麥肯拿（Aline Brosh McKenna）、導演大衛法蘭高（David Frankel），電影內容隨著20年的轉變，也保存了第一集的特點。如惡頂上司Miranda和Andrea的關係、Nigel在《RUNWAY》雜誌的職位，以及Emily已成為Dior高級行政人員等，也加上很多幽默和現時社會很貼題的裁員、合併、社交網熱潮令讀者大減，《RUNWAY》的續航力亦縮減。影片在紐約和米蘭取景，片長雖然只有1個半小時，但內容極之豐富，節奏緊湊。

迪士尼特別安排am730利用zoom獨家訪問編劇Aline和導演David，談一下拍這部電影的過程。David認為拍續集最大挑戰的是，要達到觀眾們的期待和滿足感，「幸好梅姨、安妮、艾美莉、史丹利對開拍續集也感到很有興趣。」問Aline為何要等20年才拍續集時，她表示第一部電影推出後，十分成功和有霸氣，當時沒想到有甚麼特別和有趣的題材可帶給大家。

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四位主角似組band

「在過去20年的世界變得很快，例如大部分新聞學已變成網上資料，印刷行業也不斷地消失，大部分的時裝也演變成為網上生意。令到我們想起劇中主角MirandaAndreaEmilyNigel的生活會面對甚麼挑戰。我們便把這些題目寫下來給梅姨參考，結果她認為開拍續集是一個好主意，以反映現實社會，於是開始拍攝。」Aline說。

David則認為：「我們的出發點是以這四位角色的生活，他們都成長了，也要面對不同的世界。我認為安妮的比喻很貼切，她說這部電影的四名角色，是一個超級樂隊組合，再次進入錄音室灌錄一張新唱片；當中除了有新歌，還要有懷舊金曲給觀眾們欣賞。」問及拍攝時，最大的挑戰是哪一場戲，二人異口同聲指是那場大型時裝表演最困難，David說：「因為如製作一個流行歌手的演唱會，再加上數百名觀眾及50名模特兒。在短短的10天內要配合和安排。幸好我們的時裝設計師Molly Rogers設計了多款時裝給模特兒穿着，才能拍攝成功。」Aline也表示：「那一場戲，可說是在拍攝現場播放的影片。我們要拍梅姨、施蒙在後台的花絮片段。觀眾可看到真正的時裝表演後台，也可看到Molly創作的時裝很經典。我們和Molly努力找到一些很特別和有趣的時裝，放在這兩部電影內，沒有違和感，一點也不覺得像10年前的時裝。」最後記者希望大家不用再等20年才看到《穿PRADA的惡魔3》！

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記者Lilly Lui洛杉磯報道

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