三吉彩花露玉背曬內地紋身師刺青 靚樣崩壞口腫現身疑經加工

三吉彩花憑Netflix大熱劇《今際之國的有栖》吸納各地粉絲。

日本影視界女神三吉彩花憑Netflix大熱劇《今際之國的有栖》打開海外市場，2024年被揭與男星竹內涼真結束逾四年情後，三吉彩花形象愈來愈大膽，日前她在自己的IG帳號貼出一輯露背寫真，透露刺了人生首個紋身，穿上大露背裝的她，背部中央刺了一朵花，並從頸部下方延伸到腰間，她以英文留言表示：「當我思考在30歲開啟人生新篇章時，浮現了刺青的念頭。這是為了活出真我而下的決心，亦是我的見證。這個刺青是另一個我，在背後支撐著我的生存之道。」 據知，三吉彩花的紋身由內地著名女紋身師操刀，花費接近45萬日圓（約2.2萬港元）。

30歲前變臉

三吉彩花今年6月將迎來30歲關口，外界對其紋身似乎反應不一，雖然有粉絲大讚有型，認為圖案具有藝術美感，但普遍對紋身有負面印象的日本人而言，直指紋身破壞了其白滑玉背，擔心會影響她日後戲路及演藝事業。

三吉彩花與竹內涼真分手後一直未有新戀情傳出，有人擔心女方受失戀打擊，近年才轉行「肉女」形象。除了紋身外，三吉彩花的容貌最近亦明顯走樣，她日前獲邀參與電影《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）日本的宣傳活動，當三吉彩花出場即成焦點，見她以中性西裝打扮襯超短裇衫，露出臍環及下乳，造型大膽。可是她當日面部僵硬，嘴唇腫脹，有別昔日靚樣，被網民質疑經過加工，慨嘆失去過去然美貌。