吳彥祖太太Lisa S.宣布重返時尚界 被網民指冇錢復出高EQ回應

吳彥祖的太太、混血名模Lisa S.近日正式進駐內地社交平台小紅書，高調宣布重返時尚圈。她婚後淡出幕前多年，這次復出卻掀起兩極討論，甚至有網民留言問：「是沒錢了嗎？」她則以高EQ從容回應，展現名模風範。

重啟圈中事業

現年51歲的吳彥祖，2010年與Lisa S.結婚後育有一女Raven，近年Lisa S.幾乎絕跡公開場合，專心在美國照顧家庭。日前，她在小紅書上載短片宣布復出，見她以淡妝上陣，穿上灰色上衣配黑褲的樸素造型亮相，坐在沙發上，並用英文親切地跟網友打招呼謂：「不知道你們還記不記得我，我是Lisa S. ，我非常高興再次與大家見面，很多年前，我們暫時離開中國，回到美國，照顧我們的家人，承擔起家庭的責任，撫養照顧我們的女兒，練習馬術，支持我老公。」她直言以現時的年紀再出發，很多事情已經不一樣，但相信這會是一趟有趣的旅程，更邀請網友追蹤她，一同見證這個新開始。「寵妻」的吳彥祖亦第一時間留言力撐太太：「我仍然記得你。」