港姐袁文靜嘆五年長約近乎冇工開 親揭TVB合約細節

應屆香港小姐季軍袁文靜，憑決賽夜一段「無厘頭」Rap突圍奪獎，可惜入行後星途未如理想，她更自爆當選後「無藝可賣」，長時間無工開，又嘆5年合約期漫漫長路，一度陷入迷茫。片段一出後，袁文靜即獲親戚相助，並邀請她飛往泰國入住豪華大別墅度假，她更趁機在社交網「大解放」，連環換上多套泳衣及誘人黑色吊帶睡衣，大曬白滑長腿，相當吸睛。

生計問題

向來敢言的袁文靜，亦在片中大方回應生計問題，並公開TVB的五年合約細節，她表示：「其實TVB的合約，它是不限制藝人去做和媒體無關的工作。比如說做生意、教書、炒股票，或者是你去開 Uber，這些都屬於你自己的能力。我的理解就是，只要咱們不用藝人這張臉去做公共傳播，這事都能做。」她更幽默笑指，若在保險宣傳單張見到她的樣子，那必定是詐騙。

稀有品種

談到自己在香港的定位，袁文靜坦言她這類從內地來港、主要靠拍片維生的創作者仍是「稀有品種」。她分析香港小紅書創作者較難突圍，源於本地生活指數高，加上社會風氣仍偏保守，主流仍崇尚金融、法律等體面職業，普遍用IG居多，較少人願花心機經營小紅書，她直言：「像我這樣從內地來，主要靠生產『電子榨菜』生活的人，在香港還是個稀有品種。」