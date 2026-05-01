老高新片討論AI 　婚變傳聞後小茉回歸自稱被裁員

擁有673萬粉絲的YouTube頻道「老高與小茉」4月29日出新片，久未現身的小茉驚喜回歸，在談論AI與企業裁員議題時突然發聲，立刻引發網友熱烈迴響。

新片中老高談及AI對工作的衝擊時，小茉自嘲：「我都被裁員了」、「像我這樣不幹活，乾賺錢」。當老高提到提供情緒價值的工作不容易被AI取代時，小茉隨即回應：「但是我覺得AI給我很大的情緒價值。」老高稱自己比較不擅長提供情緒價值，被小茉虧：「你比它還像AI」，夫妻倆互動逗趣。

遭網民質疑AI製作