老高新片討論AI 　婚變傳聞後小茉回歸自稱被裁員

擁有673萬粉絲的YouTube頻道「老高與小茉」4月29日出新片，久未現身的小茉驚喜回歸，在談論AI與企業裁員議題時突然發聲，立刻引發網友熱烈迴響。
新片中老高談及AI對工作的衝擊時，小茉自嘲：「我都被裁員了」、「像我這樣不幹活，乾賺錢」。當老高提到提供情緒價值的工作不容易被AI取代時，小茉隨即回應：「但是我覺得AI給我很大的情緒價值。」老高稱自己比較不擅長提供情緒價值，被小茉虧：「你比它還像AI」，夫妻倆互動逗趣。
遭網民質疑AI製作
影片截至5月1日早上吸引超過150萬觀看次數，粉絲紛紛留言：「小茉的聲音！好想念」、「老高的聲音明顯愉悅好多，再次聽到小茉的聲音感動的都哭了」、「聽到小茉聲音感覺安心很多，希望你們都安好」，但也有網友留言：「我怎麼感覺像是合成的」、「我覺得這部片的好多句話，都在測試我們是否感覺出來，影片已經交給AI製作…細思極恐」。
「老高與小茉」先前歷經多重風波，2月時傳出婚變與疑遭內地稅務機關拘留調查，被重罰4.15億元人民幣。但老高發文闢謠：「近日，網絡上出現關於本人離婚、被罰款等嚴重失實信息，均屬惡意捏造，大家無視就好。」對於和小茉的感情現況，他表示：「感謝大家的關心，我們很好。」
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