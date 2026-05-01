陳法拉返港一天快閃吸金 主持大型鬱金香花束藝術裝置啟幕禮

法拉此行僅返港一天，行程匆匆，完成工作後便馬上返回美國，子女已習慣自己經常往返外地工作，笑言就算行程幾短都要日日視像。由幕前走到幕後，法拉從不為自己設限，成為母親，更是一場天生突破的旅程與學習，她坦言：「過去一年，我學會了如何更有效地分配時間，兼顧工作、家庭和健康。我發現媽媽在舞蹈藝術上力臻完美、精益求精的精神，一直深深地影響了我。」她補充：「今年母親節，我們會三代同堂一起慶祝，將這份不凡的愛傳承下去，我希望成為小朋友最堅實的support system，支持他們追尋夢想。」

否認接拍李安新片

上月舉行的第44屆香港電影金像獎頒獎禮，法拉亦有專誠返港出席，她憑《贖夢》有份角逐最佳女主角，雖然最後落空，但法拉坦言未有感到失望。目前，法拉正在為自己首次擔任編劇、導演、監製的短篇電影進行後製工作，組成電影團隊的經驗，更令她對為寶寶挑選優質的配方奶粉品牌有更深刻的體會，她稱：「今次我由零開始，親自挑選及組建自己最信賴、最有默契的製作團隊，我必須思慮周全，過程中不容半點疏忽，才可成就超凡卓越的作品。」另外，早前有報道指法拉會接拍導演李安的新片《金山》，故事以美國「淘金熱」的末期作為背景，由她與章子怡主演；對此法拉澄清傳聞，表示自己只是初期斟拍，最終也無緣演出。