穿PRADA的惡魔2｜開畫報捷登票房冠軍 COLLAR三成員紅色OOTD搶住朝聖

《穿PRADA的惡魔2》網上討論熱度以洗版級席捲全城，由劇情到衣着服飾均屬話題；COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）、許軼（Day）與王家晴（Candy），就在IG貼出Outfit Of The Day（OOTD）的跳舞片段，三人輪流手拿潮爆《穿PRADA的惡魔2》的手袋款爆谷桶跳舞，更在Caption留言要以紅衣打扮去看《穿PRADA的惡魔2》朝聖！

《穿PRADA的惡魔2》正式上映前夕在金鐘舉行香港首映禮，現場佈置極盡奢華，仿照電影中《RUNWAY》雜誌辦公室的氣場一一還原，商場中庭擺放高近2米的巨型紅色高跟鞋裝置，配上紅地毯與時尚晚宴氛圍，讓整個場地瞬間化身為米蘭或紐約的頂級時裝周現場，仿如走進了電影之中。出席嘉賓亦全力回應dress code，以紅色系造型盛裝赴會，各展時尚品味。《穿PRADA的惡魔2》在港搶先獻映後，一眾本地藝人已先睹為快，高海寧觀後直言：「睇演技已經值回票價！」Coffee林芊妤更呼籲大家：「一定要同閨蜜睇！」小薯茄的朱Mic也透露看完電影後：「意想不到的感動！」除了大量好評之外，《穿PRADA的惡魔2》今集其中一個核心，就是探討傳媒人的工作，同樣擊中不少新聞人員的內心，當然也有不少時裝業界人士表示，能夠在大銀幕再見到梅麗史翠普（ Meryl Streep）飾演的裴美蘭（Miranda）回歸十分感動，尤其是當年他們都因《穿PRADA的惡魔》，打開了對時裝界的眼界。