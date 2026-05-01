姜濤27歲生日宣布今年暫停出歌：大家唔使估來估去(有片)

姜濤昨日(30日)27歲生日，他於日前在生日會的10分鐘自白，引來不少網上揣測，包括參加內地綜藝節目《國粵無雙》，雖然無阻姜家人的支持，銅鑼灣心臟地帶再現人頭湧湧的「姜濤灣」。他於晚上11時30分突發在社交平台開live，素顏的姜濤戴著口罩和Cap帽，宣布今年暫停出歌，他強調是個人決定，仍會繼續製作歌曲，計劃明年再推出新專輯。

姜濤首先交代在生日會剖白心聲，因自覺「唔抵撐」，「我以前冇聽太多批評，傷害過身邊人。26歲呢年變化好大，係由男仔變男人嘅轉捩點。多謝大家鞭策，客觀嘅批評我會聽。」他自言一直有看網上正反留言，支持及批評都有看，雖然上張專輯有參與作曲，但有不少人質疑他根本不會寫歌：「好多人話你又唔識作曲寫詞，憑咩講自己出啲咩歌？」

自言從《蒙著嘴說愛你》開始，每首歌都由一個想表達的主題或畫面溝思，但近年個創作衝動逐漸遞減，推出首張個人專輯後，自覺沒甚麼想跟大家分享，「我要講嘅成長、情緒、情歌，以前嘅歌都講過。既然冇嗰團火，不如唔好夾硬出。」他指這是兩三個月前的決定，某日搭的士時，被公司追問幾時出歌，「我突然覺得好似例行公事。我連想講咩主題、咩曲風都諗唔到，甚至連自己鍾意嘅R&B、Jazz都冇信心話想做。」他直言仍可叫幕後團隊幫助製作歌曲，「但唔係我最理想狀態，違背咗做歌手初心。」

姜濤深知這決定影響重大，尤其在社交媒體的急速年代，「正正因為快，先要放慢腳步沉澱自己，係balance。他續稱：「有同公司溝通，公司一開始話，你唔出歌我哋會俾人鬧㗎，所以決定開live交代。」又苦笑道：「相對有啲唔鍾意我嘅人會好開心，終於唔使聽姜濤污染我隻耳仔，哈哈，係呀，唔使聽喇…」不過，他強調仍會繼續製作，只是放慢腳步沉澱，「下年應該會出一個album，睇下今年沉澱咗啲乜嘢，會將今年所有歌曲放晒喺album度。」

最後，他重申，「想同每一位姜家人們講，希望你哋理解我呢個決定。諗咗好耐決定同大家分享，大家唔使估來估去喇，已經分享咗喇。相信呢一年嘅時間，足夠我搵到啲新嘅嘢。所以今年都會睇多啲show，呢啲都係我吸收養份嘅方法。希望唔鍾意我嘅朋友，下年賞面睇下啦。」他說有意見會接受，亦會檢討、反省。「多謝haters，我亦唔希望我演藝路上，只有讚美。再一次多謝每一位嘅支持。」