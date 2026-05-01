李帝勳大騷麒麟臂放題式抱抱fans Edan呂爵安因病缺席

靠梁朝偉一句話減壓

大熱韓劇《模範的士》系列的李帝動，昨晚(30日)於麥花臣場館舉行《Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING》香港站，亦是他首次來港舉行見面會，原定在《模範的士3》跟李帝勳合作的MIRROR成員Edan呂爵安(Edan)擔任嘉賓，但在活動開始前不久，大會宣布Edan因病未能現身，受影響觀眾，主辦單位將安排退票。

2023年來港為《模範的士2》宣傳，今次首度舉行見面會，李帝勳從場館後方唱著《Coffee With Me (yours)》驚喜現身，情深款款，更邊唱邊跟fans近距離互動，揮手又派心，冧爆全場fans。接著Oppa以廣東話打招呼：「好掛住你哋！我愛你哋！」說畢即害羞掩臉。相隔3年再來港，曾說過想在香港駕駛紅色的士，今次就公開爭取來港拍《模範4》。他透露日前曾到訪主題樂園和食中菜，自言喜歡吃蛋撻和飲奶茶。