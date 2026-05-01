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娛樂
出版：2026-May-01 10:00
更新：2026-May-01 10:00

李帝勳大騷麒麟臂放題式抱抱fans Edan呂爵安因病缺席

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李帝勳《Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING》香港站。(娛樂組攝)

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靠梁朝偉一句話減壓

大熱韓劇《模範的士》系列的李帝動，昨晚(30日)於麥花臣場館舉行《Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING》香港站，亦是他首次來港舉行見面會，原定在《模範的士3》跟李帝勳合作的MIRROR成員Edan呂爵安(Edan)擔任嘉賓，但在活動開始前不久，大會宣布Edan因病未能現身，受影響觀眾，主辦單位將安排退票。

2023年來港為《模範的士2》宣傳，今次首度舉行見面會，李帝勳從場館後方唱著《Coffee With Me (yours)》驚喜現身，情深款款，更邊唱邊跟fans近距離互動，揮手又派心，冧爆全場fans。接著Oppa以廣東話打招呼：「好掛住你哋！我愛你哋！」說畢即害羞掩臉。相隔3年再來港，曾說過想在香港駕駛紅色的士，今次就公開爭取來港拍《模範4》。他透露日前曾到訪主題樂園和食中菜，自言喜歡吃蛋撻和飲奶茶。

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派心中毒者

在問答環節，談到如何保持健美體態，他坦言不喜歡做運動，但作為藝人要管理身形，故每日都做1至2小時運動，保持肌肉線修，隨即脫去西裝褸，僅穿背心大騷結實的麒麟臂，雖然立即回外套，但已引來全場尖叫。李帝勳笑言是「派心中毒者」，不時向三面台的觀眾連環派送不同款式的心心，逗得fans以韓文高呼「我愛你」作回禮。入行20年，身為Oppa直言壓力不少，被問到紓壓方法時，李帝勳就分享曾經聽過梁朝偉在受訪時曾表示，自覺在工作時甚少笑容，其後決定多微笑，他就銘記這番話，每次遇到壓力時向大家微笑，發現能緩和工作氣氛，紓減壓力。

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其後又舉行李帝勳作品頒獎禮，傳奇登場獎、Flirting獎和呆萌可愛獎，都由《模範的士》作品片段勝出。其間，李帝勳抽出幸運觀眾，獲享與他對視十秒任務，Oppa更加碼送埋深情抱抱。接著他以「彩虹運輸」名義，向fans速遞鮮花，使出多款冧女絕招，電暈就收花fans，放題式抱抱引來尖叫聲不紀，他又與幸運觀眾玩遊戲和自拍，非常寵粉。最後捧著20周年蛋糕與觀眾大合照。

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