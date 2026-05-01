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娛樂
出版：2026-May-01 10:56
更新：2026-May-01 10:56

阿Sa做人妻為25+英皇群星演唱會彩排 獲阿嬌送首飾賀新婚

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阿嬌向阿Sa送首飾賀新婚。

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43歲蔡卓妍（阿Sa）早前社交平台宣布結婚喜訊，與相差10年的健身教練男友Elvis結婚。婚後阿Sa與阿嬌鍾欣潼為5月3日及4日的《25+ 英皇群星演唱會2026》落力彩排，經理人霍汶希（Mani）在社交平台公開Twins彩排片段，見到成為人妻的阿Sa穿上露腰上衣，狀態大勇。Mani拍下她們在唱《下一站天后》的片段，阿Sa更展示自己剛噴完色的咪高峰，她解釋特別用上銀色是夠大眾，方便借人，Mani即大讚她是聰明的新娘子。

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期間阿嬌向阿Sa送上首飾賀她新婚，阿Sa見到之後大為驚喜，阿嬌立即為她戴上，Mani即化身最強大妗姐謂：「打風都打唔甩，禮成！」阿嬌與阿Sa隨即笑過不停，阿Sa更立即跟阿嬌握手並說合作愉快，笑爆全場。

阿嬌在阿Sa宣布結婚當日，在微博轉載阿Sa的婚照說：「恭喜你 我的女孩@蔡卓妍 !!!今年是我們一起走過的第25年 一起經歷過人生最懵懂的階段 也一起見證了對方一步步變得更從容 更堅定 25年的時間早已讓我們成了彼此生命裡最依賴的人 是並肩前行的搭檔也是密不可分的家人 很開心你等到了那個合拍又珍視你的人 看着你被愛意包裹 滿心滿眼都是溫柔幸福 真的好欣慰！沒有太多華麗的話 只希望我的阿Sa可以一直被偏愛 一直被用心呵護 可以永遠做那個無憂無慮 自在快樂的小女孩，新婚快樂哦 要一直幸福下去！永遠都會在你身邊的小嬌嬌 呈上」

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