方力申孖小朋友出席活動無難度 諗定點樣保護囡囡棚牙

方力申自從榮升爸爸後，幸福感爆燈，笑容幾乎時刻掛面。日前他到將軍澳出席牙周健康實驗室推廣活動，作為牙膏品牌的活動的笑容大使，他大方分享其獨門的口腔護理心得，更笑言：「平時成日對住人，笑容就係第一印象，如果牙周唔健康，其實好影響自信。」他亦與小朋友一起挑戰互動遊戲，一邊耐心教小朋友正確清潔牙齒方法，並即場拍手鼓勵，畫面充滿「暖男爸爸」的視感場面。

方力申亦即場檢測牙周病風險。當透過儀器見到平時肉眼看不見的牙菌膜時，他即時露出驚訝表情「原來平時以為刷得乾淨，都未必真係完全乾淨！」之後再透過牙周健康測試分析了解牙周狀況，亦表現得相當投入，不時點頭認同，認真程度滿分。

講到日常護齒習慣，方力申表示自己每日早晚刷牙是基本，亦會特別留意牙周位置的清潔，「刷牙唔可以求其，用邊款牙膏都好重要！」所以他會選用品牌的專業牙齦修護系列，可以有效預防牙周病。另外，他亦提到會定期檢查牙齒，保持良好口腔狀態，先可以笑得更有自信。