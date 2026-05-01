陳曉華拍《異空感應》抽離唔到 自爆曾被行內人當面奚落：做嚟做去都係咁

葉念琛於《Meaningful》頻道主持的愛情節目《越問越雙琛》，每集探討感情與演藝圈最赤裸的話題。最新一集邀得《正義女神》中飾演飾演資深大律師高淑樺的陳煒，與陳曉華擔任嘉賓，主題直搗演員核心問題——「入戲太深，會否很容易不能自拔？」
曾被行內人潑冷水
陳曉華以一個極之「陳曉華」的方式去形容演戲的投入過程：拍拖。她坦言自己第一部劇《迷網》時，連錄影廠的太陽是燈光都不知道，凌晨三點問對手楊明「點解太陽仲未落山」，完全處於迷惘狀態。直至拍攝葉念琛執導的《美麗戰場》，她才第一次真正感受到投入「我唔覺得自己好投入，我只係覺得我明『林小美』諗緊咩，我知道佢死嘅時候係咩感受。」
她透露拍攝初期，曾有一位行內人當面冷冷拋下一句：「得啦！做嚟做去都係咁！」她形容當下腦袋一片空白，強忍淚水，最後躲進洗手間痛哭。葉念琛隨即追問是幕前還是幕後人員，陳曉華沒有開名，只說「唔係幕後、唔係幕前……路過，唔認識」，留下一大個問號。她坦言至今仍記得那句說話，但已學識「聽唔到就算」，不再讓別人的批評動搖自己。
拍《異空感應》抽離唔到
陳曉華提到自己拍完《異空感應》後，整整一個月走不出角色 見到垃圾堆想衝上去。「因為嗰套戲我要做一個逃犯，要瞓坑渠、瞓好垃圾嘅地方。到我拍完，返到垃圾堆嘅地方，好想去啲垃圾堆，你當自己係垃圾，太光鮮亮麗，我嘅人生突然——點解會咁？我唔習慣。」後來她自創一套「開門關門」方法，為每個角色在腦內建立一個獨立空間，煞科後鎖上門。「陳曉華都攞得起、放得低，冇角色係攞得起放唔低嘅。」