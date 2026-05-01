草蜢演唱會｜林珊珊相隔廿年再踏舞台大唱《戀愛預告》 伊健肉緊後台打點嗌GoodShow

草蜢出道40周年，紅館舉行七場「THREE IN LOVE草蜢演唱會2026」，嘉賓陣容強勁令人驚喜，昨晚表演嘉賓草蜢經理人林珊珊，演唱40年前經典金曲《再見Puppy Love》和《戀愛預告》掀回憶殺，全場大合唱，非常震撼，片段更在網上洗版。林珊珊全家總動員捧場，鄭伊健親自到後台打點並在控制台神秘監場，比自己開騷更肉緊。 昨晚觀眾席上亦星光熠熠，寰亞集團老闆林建岳博士、鄭丹瑞、呂良偉與太太、張玉珊、容祖兒、蔡卓妍、關智斌、GinLee、彭秀慧、周勵淇、Anson Lo@MIRROR等捧場，他們揮動心心手燈跟草蜢跳舞和玩人浪，非常興奮。

林珊珊相隔逾20年再踏舞台演唱，她的父母、弟弟林曉峰、女兒李澄（西瓜）和李怡（野人）、好友鄭丹瑞等捧場，高舉燈牌和自製手幅打氣，全家都非常溫暖有愛。鄭伊健親自在後台為林珊珊張羅，更護送她到台底準備，出場前大嗌「GoodShow 珊珊」打氣。然後他走到控制台監場，期間滿意點頭和拍手。林珊珊演出後，伊健立即與陳光榮跑返入後台，她緊張問「點呀？」伊健話「OK」，林珊珊如釋重負：「呢個係我producer 鄭伊健，佢話OK就得架啦！」

台上林珊珊與草蜢分享相識40年點滴，蘇志威說：「去到今時今日，20年，我哋唔會再搵到更好嘅經理人，因為只有你最了解我哋三個，多謝你。」林珊珊表示更要多謝老闆林建岳博士支持，蔡一傑稱他們與花草樹木的字好有緣，說：「梅艷芳、陳淑芬、林建岳、林珊珊，草蜢都係草花頭，姓蔡、姓蘇都係。」蔡一智笑說：「我哋係屬於大自然架！」蘇志威補充：「好耐之前有相士贈言『若見草頭人 咫尺青雲路』。」

草蜢送上「金哨子」給林珊珊，阿智說：「呢個唔係『銀雞』係『金雞』，金雞獨立，你一吹，我哋三個即到，可以指揮我哋！」她笑說：「如果係足金就更好，依家金價好吖嘛！」她透露成為草蜢經理人從阿智一通電話開始，說：「2004年某一晚阿智打俾我話攞到紅館個期，草蜢卒之可以開演唱會，我替佢哋好開心，然後佢問我可唔可以做佢哋經理人？」她坦言父母擔心好朋友變工作伙伴會變質，結果合作至今21年很愉快，她感謝草蜢。

林珊珊對蘇志威說：「個個叫你『阿細』，其實你應該叫『阿大』，因為你擁有好大嘅胸襟。」觀眾笑聲，她解釋：「佢今日係有胸肌，但我意思係胸襟，當我哋火紅火綠嘅時候，你用胸襟包容我哋，所以多謝你！」接著對傑仔說：「我哋度過二十幾歲、三十幾歲，估唔到今日我哋度過五十幾歲，（指住阿智）我哋六十幾歲，樂悠卡代表。（對蘇志威）你仲有幾日都樂悠卡喎！」然後她認真對傑仔說：「你每晚俾大家正能量，我要送一句俾你：『你真係好叻仔呀，蔡一傑』！」又說：「多謝蘇師奶同蘇先生、蔡師奶同蔡先生，佢哋喺某一個晚上好興奮咁喺埋一齊，結果誕生咗咁可愛、咁powerful 嘅草蜢！」