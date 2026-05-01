正義女神｜停機後全廠睇住高淑樺爆哭 陳煒曾與歐錦棠「戲假情真」？

葉念琛於《Meaningful》頻道主持的愛情節目《越問越雙琛》，每集探討感情與演藝圈最赤裸的話題。最新一集邀得《正義女神》中飾演飾演資深大律師高淑樺的陳煒，與陳曉華擔任嘉賓，主題直搗演員核心問題——「入戲太深，會否很容易不能自拔？」

陳煒憶述拍攝《英雄之廣東十虎》時，徹底愛上歐錦棠飾演的角色「黃澄可」。她說：「一個小子慢慢演變成一個英雄，你慢慢見到佢嘅成長，嗰種傾慕與日俱增。」她強調自己愛的不是歐錦棠，而是黃澄可，劇集煞科後宣傳期間，適逢歐錦棠生日，她竟然親手將一頂帽繡上「黃澄可」三個字送給他。「佢那時鏟光頭髮，梳清朝辮子，一著咗嗰件衫，就係我愛嘅人。」那後來呢？「後來佢留返頭髮，著返正常衫，就冇感覺喇。」

她又提到拍攝《美麗傳說2》時，因角色患癌要與所有愛她的人道別，整個人陷入低潮。「我嗰段時間好入戲，基本上除咗開工之外，我將自己收埋喺酒店房，唔想出嚟。」她形容當時完全不修邊幅，只去便利店買乾糧、杯麵，瘋狂將垃圾食物塞入口。「個狀態係好唔開心，好似抑鬱症咁。」她坦言角色人生太悲慘，煞科後仍維持這種狀態，直至下一套戲開拍才逐漸走出來。