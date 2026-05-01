劉穎鏇帶隊北上打籃球密密練兵 張振朗驚爆13歲初戀秘密

TVB一眾藝人今日在《明星籃球精英隊表演賽．廣州站》對戰由前中國男籃國手的孟鐸，以及有「路人王42冠王」陳澤文組成的球星隊。籃球女神劉穎鏇作為明星隊隊長，早前已率領譚俊彥、張振朗、何廣沛、許家傑、戴祖儀、孔德賢、周志康、潘靜文、劉頌鵬、劉詠彤等人密密練波。 藝人們平時工作繁忙，可以就到時間齊人練波已經非常難得，大家為了積極備戰，每星期最少都練一次，可以的話甚至一個星期練三課，非常努力。當中隊長劉穎鏇與許家傑被眾人寄予厚望，視為「神隊友」。

身為隊長兼籃球女神，劉穎鏇表示以往未試過在內地比賽，知道今次會在天河體育中心體育館作賽，心情有點緊張。雖然她近期比較少練波，但為了今次有更好表現，每星期最少都練習一次，大家都很團結去練習，非常期待。她又笑言：「反而我覺得同男仔打波會好啲，因為佢哋會錫住我哋。」她又大讚隊友會互相補位，而且已經培養好默契，希望到時每人都可以得分。

在旁的張振朗則表示今次比賽是要「搵初戀」，他笑言：「今次參加比賽我想搵返初戀，自從13歲夏天同籃球結緣之後，我好耐都冇打過喇。而且我13開始就有個籃球夢，所以我今次唔係嚟比賽，我係嚟尋夢！」有振朗在場搞氣氛，令大家在一片笑聲中練習。

戴祖儀笑言會做啦啦隊為眾人打氣：「我已經買咗兩個啦啦球，準備做啦啦隊同大家打氣，我唔會落場㗎！」然後她即場射籃豈料射失，她自沖嘲：「我角度係有㗎，係冇力之嘛，我有埋力鋪鋪做神射手都唔知你哋點算。」

雖然練習時有講有笑，但何廣沛表示對於今次比賽心情緊張，因為未知對手實力如何，以前在橫店拍劇時也曾與當地的學生打籃球，他說：「當地啲學生好勁，個個都好高大，手長腳長。」雖然會因為比賽感到緊張，但有許家傑做隊友令他很放心，他說：「Jack有自己球隊，係HERO嘅老大哥，好有經驗，有佢帶住個心都定啲。」他又說：「相信只要傳到空位俾Jack，都有8、9成機會入波。另一位猛將Tiffany都好勁，期待佢到時可以做到得分王！」他又笑言：「籃板王我應該攞硬，我好有信心，呢幾次練波都有一個2米高嘅對手訓練我彈跳力，依家我跳到兩個膝頭傷晒，就快變『雙失』㗎喇。」

許家傑表示雖然未試過在內地打籃球賽，但有留意開國家隊表現，特別是女籃每一位運動員都很高，高自己成個頭；又試過跟內地朋友打籃球，覺得對方不論是技術與體魄都很強。Jack又表示自己從小就打籃球，雖然近年轉跑馬拉松、pickleball，不過自己有球隊所以沒有生疏。戴祖儀亦讚他很專業，會教大家跑姿、射姿。而Jack覺得Joey很捱得：「上次佢練到塊面都青晒斷氣咁滯都仲好堅持，可能公司藝人都比較捱得。」