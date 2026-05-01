中年好聲音4｜與馬浩宜「攬啜」跳唱震撼全場 周志康幾乎畀老婆扭甩耳仔

《中年好聲音4》將於本周日（3日）晚8點翡翠台播映《快慢二重奏》雙人組隊比賽下半場， 20強挑戰經典快歌，除了鬥歌藝外，更將舞台變成比舞戰場，極盡視聽之娛！今集對戰陣容及歌單如下：范子睿 尹景順《頭髮亂了》Vs蔡宓婕 吳亦偉《煞科》、姚兵 黎若雪《愛情陷阱》Vs尤淑情 卓猷燕《Are You Ready》、戴藝 鄭仲豪《我最搖擺》Vs鄭家聲 許美琪《紅色跑車》、陳旭培 可嵐《重口味》Vs周志康 馬浩宜《Chotto等等》、莫家淦 雷小雷《找自己》Vs科亞高巴 許雲妮《活著Viva》。

今集最大必睇位一定是周志康與馬浩宜合唱《Chotto等等》有大膽演出！志康表示覺得此歌有欲拒還迎、互相吸引的意思，所以與浩宜設計舞蹈時加入性感元素，他更笑言不要浪費浩宜的逆天長腿。

各有家室的志康與浩宜將《Chotto等等》「拆件」重新改編，希望營造帶有愛情故事的感覺，務求讓評審和觀眾感受與原版《Chotto等等》不一樣的新鮮感。兩人於台上大跳辣身舞，除了攬住拗腰、幾乎面貼面、共用一支咪唱歌外，更借位咀嘴，全場睇到嘩嘩聲，兩人的另一半亦坐在觀眾席上大叫！唱畢後，志康笑言前一晚幾乎被老婆扭甩耳仔，浩宜則自爆一開始綵排是「嫌棄」志康，惟有不停催眠自己：「晚晚逼自己講周志康好靚仔！」笑爆全場。