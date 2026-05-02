IT狗2｜古天樂相隔25年再現身電視劇 玩多重身份龍捲風項少龍都擺上枱

ViuTV神劇之一《IT狗》，相隔4年終迎來續作《IT狗2.0》，劇集於已開播一星期，故事主軸仍圍繞葉念信(凌文龍飾)創辦的paypayduck，並繼續將「大台理論」發揚光大。演員陣容除了保留原有班底，本季亦有新角色加盟包括蔣怡演PayPayDuck首席顧問另外亦有不少驚喜客串，包括譚玉瑛演Marcus(邱士縉飾)母親、AK江𤒹生和李龍基演自己、蘇雅琳(Ivy So)演PayPayDuck代言人連詩雅演AI Shiga、黃又南演刑驚等。昨晚(1日)播出的第五集，更有闊別電視劇25年的古天樂登場，他與凌文龍在對話，既將他2001年無綫劇集《尋秦記》角色項少龍擺上枱，又巧妙穿插《九龍城寨之圍城》的對白，教網民津津樂道，高呼大癲。

古天樂秒速答應客串 第五集講述PayPayDuck被神秘的「綿登」幕後主腦「綿住尼」惡意攻擊，由導演簡君晋聲演的綿住尼，先以AI造型亮相，戴黑超、髮型和衣著打扮，已令人聯想到古天樂，估不到古老闆會現真身。阿信在Cathy Ho(彭秀慧飾)安排下，在酒店跟多重身份的綿住尼(古天樂飾)見面，阿信驚見綿住尼真身，嚇到坐低再彈起身，「龍……你係項少龍？」對方接著說：「我話你知：綿登唔到你亂嚟，如果唔係，命都冇！」阿信如夢初醒，「你係綿住尼？」古天龍答道：「我係龍捲風。」阿信開始語無論次：「我係信一。」綿住尼更正：「你係信狗！」接著再問阿信關於AI和Web3.0的發展和見解。 古天樂的出鏡時間不多，但這段對話旋即在Threads洗版。

導演簡君晋在社交平台分享《IT狗2.0》開播一星期的心情，希望大家看得開心，並特別多謝古天樂答應客串，「知道要開拍2.0嘅時候，好想好似歐美sitcom咁邀請多啲星級Cameo, 多謝咁多位新舊朋友粉墨登場！特別多謝古老闆，就算《白日之下》之後都會俾好多鼓勵同支持，見面或者食飯都會傾吓電影、傾吓AI，我哋都係膽粗粗試吓邀請客串，點知老闆秒速應承。仲有好多新舊友情客串KP、Shiga、又南、小野、李龍基先生、大東、AK、Ivy So、Ivy Pang、娟姐、譚玉瑛姐姐、床、米、聲等。」今季可能有群星客串，看似暴走的劇情，滿布彩蛋，嘲諷現實荒謬，抵死啜核。

李龍基經粉紅Look 《IT狗2.0》每集均有不同的討論點，不少網民自言笑到窒息，例如第三集講述PayPayDuck和PayPayEgg分別物色新代言人，AK成為爭奪對象，原來AK一直視阿信為偶像，得知獲邀擔任代言人，情不自禁與阿信擁抱，更自爆其歌曲《信之卷》正是受阿信啟發而寫成，鏡頭大特寫阿信趷高腳，非常抵死。AK安慰失落的Marcus，更向他推銷自己的兄弟班，各有所長，可以找他們代言，令人想起MIRROR12子。另一邊廂Marcus為自己無法完成任務而內疚，怎知強調的年輕化的PayPayEgg行政總裁Cindy(張錦霞飾)，聲稱要開拓年輕人巿場竟請來歌手Lung Kay(李龍基飾)做代言人，令Marcus失望辭職；演自己的李龍基以經典的「粉紅look」現身，令人忍俊不禁。這集還有盧鎮業演的Tommy Sir再度登場，上季被捕出獄的他重遇Kenneth(岑珈其飾)和星之子Tony(楊樂文飾)，向兩人大談「俄羅斯花膠」生意，扯到「四嬸茶餐廳」、「上環海味街」、「凍齡魔女」和「俄羅斯方塊」，有網民就發現場景與對答致敬電影《非常嫌疑犯》。