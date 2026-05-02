正義女神｜許惠菁有意做節目主持人 未諗是否定期更新許紹雄IG

《正義女神》大結局，佘詩曼、譚耀文的多位演員聯同總監製鍾澍佳齊集元朗，與400位獲招待觀眾到商場收看劇集大結局。他們更宣布劇集連續3周成為7天跨平台總收視冠軍，最高收視21.9，翡翠台收視連升5周，創2026年劇集最佳收視成績。許紹雄囡囡許惠菁亦有到場支持，她表示自己沒有偷睇，盡量每天去追看，跟香港的觀眾同步。她表示爸爸跟丘梓謙那場講「我愛你」的場口最感動，媽媽也哭不成聲，但大家當時都不敢有眼神接觸。另一場是他在車廂中哭的一段，自己也跟着哭。「有時都好掛住佢，有時有啲鏡頭係佢幫家姐（阿佘）一齊查案嘅時候，去搵啲搵啲證據去幫人打甩官司時，佢坐喺個位度搵嘢嘅時候，呢啲位我都會喊。」

她表示現時需要多些MC工作經驗，自己也有繼續經營網上媒體，所以在節目主持方面的信心會比較大，自己也希望可以在這個方向探索發展一下。問到有沒有興趣拍劇，她表示如果有機會也想試下，「其實之前家姐（佘詩曼）都有問過我會唔會都去拍戲，我就冇諗過，因為唔知自己成唔勝任到，但係家姐就話『你應該幾鍾意，幾enjoy』，睇吓有冇機會啦！」問到會想演出甚麼角色，她表示沒有諗過，「始終我唔係入咗行好耐，但好多謝大家俾機會。」

對於許紹雄的社交平台會否繼續更新，她深呼一口氣說：「都未有計劃，點樣去經營，一定唔會刪咗佢，我唔會捨得刪去佢嗰啲內容，其實仲有好多片同埋相可以同大家分享，但係要睇返情況，適唔適合。仲有好多好可愛嘅一面好想同大家分享嘅。我都好多謝大家對爸爸嘅愛，延伸落去我身上，都好感恩。我見到有啲網民話希望可以佢攞到獎，我都希望可以。」