英皇25周年唱片擺大烏龍 張敬軒《俏郎君》歌詞變古天樂《男朋友》

英皇娛樂慶祝25周年，一連兩場的「25+英皇群星演唱會」今晚（5月3日）假啟德體育園主場館舉行，首場陣容包括容祖兒、古巨基、李克勤、張敬軒、陳慧嫻、Twins、陳偉霆、李幸倪（Gin Lee）、關智斌、曾比特等，超過十位樂壇天王天后首次同台啟德，陣容強勁。

Gin Lee變Gih Lee

除了「25+英皇群星演唱會」之外，最近還推出《英皇25周年盛世專輯》，分別以三CD及三碟彩膠形式上市。《英皇25周年盛世專輯》收錄謝霆鋒、容祖兒、Twins、張敬軒、李克勤、古巨基、陳慧嫻等多位歌手經典與新作，硬銷是港樂迷及黑膠收藏者不可錯過的珍藏之選。不過有網民昨日在Threads出post分享，買了這套索價700港元的《英皇25周年盛世專輯》紀念黑膠，認為音質不過不失，設計普通，並表示：「都係純粹買嚟聽吓，但係當聽到張生首《俏郎君》（習慣睇住啲歌詞聽歌），發現入面嘅歌詞，會變咗古生首《男朋友》，定英皇您暗示A+都係你哋公司旗下…大佬啊，可唔可以出碟之前Review多一次先好出，漏咗一兩個字都冇乜所謂，但係成首歌嘅歌詞都錯晒，會唔會有啲過分，話晒一份歌詞都係一首歌入面嘅靈魂。」發文一出，立即引起不少網民熱烈回應，紛紛指錯得離譜。另外，有網民亦發現碟內還犯低級錯誤，Gin Lee的名字竟打錯字成「Gih Lee」，引起Gin Lee歌迷的不滿聲音。