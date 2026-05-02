姜濤開live宣布暫停出歌 七師傅：我養你！

姜濤日前開直播宣布今年暫停出歌，他強調是個人決定，仍會繼續製作歌曲，計劃明年再推出新專輯。他深知這決定影響重大，尤其在社交媒體的急速年代，「正正因為快，先要放慢腳步沉澱自己，係balance。他續稱：「有同公司溝通，公司一開始話，你唔出歌我哋會俾人鬧㗎，所以決定開live交代。」又苦笑道：「相對有啲唔鍾意我嘅人會好開心，終於唔使聽姜濤污染我隻耳仔，哈哈，係呀，唔使聽喇…」不過，他強調仍會繼續製作，只是放慢腳步沉澱，「下年應該會出一個album，睇下今年沉澱咗啲乜嘢，會將今年所有歌曲放晒喺album度。」

七師傅留言鼓勵姜濤

姜濤宣布暫停出歌震驚一眾fans，然而七師傅的一句「我養你」亦令網民非常驚訝。七師傅先留言著他不要戴口罩，之後就連續留下多個留言：「Baby，我們生來清高、不爽的人請繞道走、我們是限量版好嗎？何必心有千千結？」、「找我修行吧、先修煉自己、强化自己、壯大自己，你看我遇到好多麻煩，都是靠修煉能免疫」。

七師傅本身是香港作曲家及作詞家協會（CASH）會員，具備專業填詞人資格。她亦力邀姜濤跟她合作，「我可以幫忙填詞， am very good at，and非常專業，之前七救星、新年歌、和pixel 組合的歌omg，都是我創做的。」、「Baby不要限制自己！不要限制自己！不要限制自己！不要訂太多計劃、想怎樣就怎樣，我可以幫你填詞，我天生天馬行空、不受限制、不受控制。」七師傅亦多次叫姜濤做「Baby」，最後更爆出一句「來不論發生甚麼事，我養你，反正你不吃飯，用不了甚麼錢！」