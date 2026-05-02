軟硬黃紅戰士XXL版造型登場 為草蜢任嘉賓復刻2012年大戰紅館演唱會

當年12場對決後軟硬險勝，昨晚他們再戰紅館，軟硬將草蜢《三分鐘放縱》加入首本名曲《老人院》、《廣播道fans殺人事件》和《川保久齡大戰山本耀司》歌詞，好有心思，但蔡一傑「投訴」他們雙腳無離地跳舞揸流攤，蔡一智更取笑他們跳「落地生根舞」。林海峰反擊：「你哋係『跳舞組合』，我哋係『無跳組合』！」而草蜢跳唱軟硬的《叱咤勁歌金曲》迎戰，非常精彩。同當年一樣，以現場歡呼聲評分，雖然主場草蜢明顯大勝，但軟硬出茅招亂噏賽果，非常爆笑。

五子結盟場面感人

軟硬一唱一和，將近日草蜢三子在演唱會台上講的深情說話，重新組裝成軟硬模式，全場笑聲不絕。林海峰說：「你哋三個話希望下一世都做兄弟，點解無預我哋兩個？如果唔預埋我哋，就無辦法同你哋『大戰』！」又對傑仔說：「人生嚟到呢個地方，要將張畫紙畫到最靚。」葛民輝扮傑仔語氣：「如果軟硬有張畫紙，一定請埋草蜢一齊畫！」傑仔說：「我哋張畫紙都一定有你哋軟硬份嘅！」之前蔡一智台上多謝舊同學蘇志威，林海峰說：「我都多謝我嘅同學葛民輝，我哋都係屋村大，無諗過我哋呢個組合都可以堅持到40年！」蘇志威質疑有40年？葛民輝說：「四捨五入！」又說：「雖然我哋兩兄弟成日吵吵鬧鬧，但係我哋永遠都係一體！」林海峰拉住傑仔說：「將來無論你哋三個邊個走先（草蜢齊聲『啋』），我都會走先，因為我慣咗早瞓。如果草蜢下一世有場紙嘅話（紅館開騷入場紙），我哋軟硬下一世都會做兄弟，陪你哋繼續玩落去！」五子手搭手結盟，場面感人。但阿智突然對軟硬說：「我想講⋯⋯我點都唔會着你哋件衫！」全場爆笑。接著他們合唱草蜢的《朋友》和軟硬的《好兄弟》混合版，全場high 爆！