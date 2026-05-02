李佳芯事先表明同Edan唔過電 見《悠長假期》改圖大讚好正

李佳芯（Ali）今日到上水廣場出席品牌活動，對於將會參與ViuTV翻拍的《悠長假期》，與呂爵安（Edan）合作，Ali表示曾跟ViuTV傾過一次，暫時劇本也未看過。她坦言依家未識緊張，「其實我哋只係傾過一次，以我所知佢哋有執過個劇本，我知道佢哋係執緊劇本嘅階段。（傾嘅時候知唔知係AK、Edan？）有聽過！我同Edan冇合作過，但喺導演會相認咗。」她表示一直沒有機會跟MIRROR成員合作，如果成事會很開心。 她又提到10年前已在TVB的《學是學非》中，曾扮演過「山口智子」，還原《悠長假期》經典彈力球。她說：「其實都係一個緣份，自己本身都好鍾意《悠長假期》，無論係內容、音樂都好鍾意，如果有機會再拍，我就會視為一個緣份！」對於網上出現大量改圖，她表示有不少朋友傳給她，「我覺得有啲幾靚，係靚過我真人，依家AI執到我咁靚，我要努力啲keep吓，如果唔係啲人會失望！哈哈！」

讚Edan可塑性高 自翻拍的消息公開後，Edan飽受批評，Ali說：「我有睇過Edan嘅電影，我唔識佢，佢演繹唔同嘅角色，都會有唔同嘅節奏同感覺，可塑性都幾大，佢喺我心目中係一個可塑性高嘅演員。」對於Edan出名搞笑，她表示未跟對方合作，所以未見到這一面，「但係我喺導演會度見佢好正經，哈哈！」 問到跟Edan合作，可能面臨親密場口引來fans不滿，她笑謂：「我過去嘅record都未曾試過同男演員傳緋聞，會打破我個record嘅，女fans可以放心！我從來都冇同男演員有緋聞，大家放心！」對於有些演員會選擇當自己是戲中角色跟對手拍拖，好讓自己投入些，Ali說：「我由入行開始已經唔需要用呢一個方法去入戲，當然如果由合作到一齊，再到結婚，係一個好浪漫嘅愛情故事！但從來未曾喺我身上面發生，亦都冇諗過！（kiss戲都無問題？）如果我同佢本身唔係情侶，都做到嗰種感覺，就代表係我演技好，但係本身如果係情侶嘅，日日都kiss 㗎喇，都唔矜貴，亦都唔特別！哈哈！」