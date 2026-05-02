江美儀自評100分捍衛《試真D》坦言大家都承受壓力

TVB綜藝節目《試真D》由江美儀、周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤及曾展望合作擔任主持，一共十五集的節目日前已圓滿結束。身為靈魂人物的江美儀今日（2日）在社交網發長文，感性寫下感受。 江美儀帶領四位小鮮肉試食評測，除了外界質疑節目有貶意，主持間亦不乏火爆互動場面。例如在最後一集，江美儀因吳業坤問「魷魚係男定女」而氣得反白眼，連環狙擊對方「有冇讀書」；而曾展望則因表現浮誇及不用公筷等行為，被網民一面倒狂踩「好唔掂」、「媽寶」，江美儀更在鏡頭前不留情面直斥：「咁你唔食屎？」火藥味濃，儘管如此，節目憑真性情成功吸納大批粉絲。

感激四位小鮮肉

江美儀今日在社交網發文總結心情，她寫道：「十五集嘅『試真D』已經播完啦，多謝大家支持！」她特別感激一眾兄弟姊妹，並逐一提及四位小鮮肉主持：「多謝嘉洛你成日氹我引我笑；多謝朱仔你嘅淡定令我好放心；多謝坤哥你俾我見到你感性反叛嘅一面；多謝GM你嘅童真帶領節日快樂氣氛。」

望原班人馬再來

江美儀坦言：「知道大家都承受緊唔同嘅壓力，好擔心個節目成唔成功，亦都收到好多唔同嘅聲音，但我相信只要大家做好自己，保持正能量，享受過程，咁就已經夠啦！」最後，她更為節目表現給予滿分：「如果要我對『試真D』評分，美儀評分係100分！」並期望原班人馬能再與觀眾見面。