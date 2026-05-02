IdG Bubbles戶外演出遭fans狂用閃光燈 網民心痛反遭fans斥唔識嘢

IdG Bubbles每次出席公開活動＾都會有一班fans狂用閃光燈，有網民擔心一眾女成員的關係眼睛健康。

IdG Bubbles去年9月正式出道，經過近半年的努力，IdG Bubbles的fans愈來愈多，亦因為她們有不少舞台演出經驗，她們的跳唱技巧也愈來愈好。不過，日前她們到西九參與戶外演出時，因為在場的fans狂用閃光燈，引起網民關注，由於閃光燈的強度非常驚人，有網民心痛一眾成員，擔憂她們的眼睛受損，「其實真係錫班女就唔會咁樣閃，全程咁多首歌就閃足咁耐，眼都痛，堅覺得佢地慘。」

其實IdG Bubbles出席活動遇到強力閃光燈已經非第一次，上一次她們出席《CHILL CLUB 推介榜年度推介 25/26》記者會時，已經有fans在日照充足的地方照用超強度閃光燈，閃光的強度更令樓下的歌手和fans眼睛大感不適，甚至有歌手要用手遮眼。有網民當時指這些網民把閃光燈的強度較高，無非是想搏歌手注意，也有人指「影活動都知，咁閃法食晒其他人啲燈都係影唔到。」 今次IdG Bubbles戶外演出的閃光的強度可以說閃照亮了西九，甚至有部份影片見到部份成員因為高強度的閃光而不停眨眼，有網民心痛說：「班女仔好慘 咁樣好傷隻眼」、「就咁睇條片對眼都好唔舒服」、「希望女女眼仔健康 下次唔洗帶黑超跳舞」、「我喺台下都已經俾人閃到眼矇 真係愛嘅話點解要咁做」。

從網上影片見到IdG Bubbles演出時，閃光燈強度直情令到她們反晒光。