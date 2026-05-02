IdG Bubbles戶外演出遭fans狂用閃光燈 網民心痛反遭fans斥唔識嘢

IdG Bubbles去年9月正式出道，經過近半年的努力，IdG Bubbles的fans愈來愈多，亦因為她們有不少舞台演出經驗，她們的跳唱技巧也愈來愈好。不過，日前她們到西九參與戶外演出時，因為在場的fans狂用閃光燈，引起網民關注，由於閃光燈的強度非常驚人，有網民心痛一眾成員，擔憂她們的眼睛受損，「其實真係錫班女就唔會咁樣閃，全程咁多首歌就閃足咁耐，眼都痛，堅覺得佢地慘。」
其實IdG Bubbles出席活動遇到強力閃光燈已經非第一次，上一次她們出席《CHILL CLUB 推介榜年度推介 25/26》記者會時，已經有fans在日照充足的地方照用超強度閃光燈，閃光的強度更令樓下的歌手和fans眼睛大感不適，甚至有歌手要用手遮眼。有網民當時指這些網民把閃光燈的強度較高，無非是想搏歌手注意，也有人指「影活動都知，咁閃法食晒其他人啲燈都係影唔到。」
今次IdG Bubbles戶外演出的閃光的強度可以說閃照亮了西九，甚至有部份影片見到部份成員因為高強度的閃光而不停眨眼，有網民心痛說：「班女仔好慘 咁樣好傷隻眼」、「就咁睇條片對眼都好唔舒服」、「希望女女眼仔健康 下次唔洗帶黑超跳舞」、「我喺台下都已經俾人閃到眼矇 真係愛嘅話點解要咁做」。
不過，有fans指問題應該歸咎於主辦沒有在現場打燈，導致要用閃光燈，他們更留言反斥其他人說：「無閃先影唔到」、「講真呀 適應閃光燈係明星基本上要做既野 錫班女先要落閃影靚相」、「做得明星一定係俾好多傳媒影相㗎啦！面對相機閃光燈！」、「我諗做得明星都係想有人影啫 有人影應該係開心多過唔開心囉」、「開閃燈本身就係一件好common嘅事，環境唔夠光，日頭太陽光直射有陰影，無論日頭定夜晚一樣有機會要落閃。」
有網民就笑謂：「比idg更多fans，比呢個event更多炮既大把，唔會得你地先個個揸機。點解2次都係idg fans? 質素問題。真係鐘意你偶像，就唔好傷害佢地，mentally and physically，亦唔好合理化呢個行為！」 ，也有網民亦語重深長解釋閃光燈使用問題：「你講嘅野只係啱咗一半，你講落FLASH既部份的確無錯, 但係E+你地連表演緊都閃就係全錯~做過EVENT都知表演緊基本上係唔可以落FLASH，因為係會影響倒表演者，而且重會影響倒台下其他觀眾~ 更加唔好講閃燈係會影響倒拍片，已經唔講大家一般既FANS CAM，係連大會CAM都拍唔倒，做得野都知拍緊野係唔會落FLASH影~你既言論只係顯示倒係幾咁自私, 唔理同場其他人既感受。」