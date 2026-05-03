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娛樂
出版：2026-May-03 07:30
更新：2026-May-03 07:30

BLACKPINK成員LISA化身Bad Angel 與世界百大DJ Anyma首次合作

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世界百大DJ Anyma首次與BLACKPINK成員LISA合作。

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百大DJ及製作人 Anyma，攜手BLACKPINK成員LISA正式推出全新合作單曲 《Bad Angel》，結合 Anyma標誌性的電影感 Techno音景與 LISA横跨流行、Hip-Hop與電子舞曲的多元聲線，打造出一首充滿張力、節奏強烈的舞曲。歌曲由 Anyma親自詞曲創作並製作，融合情感豐富的歌詞、前衛聲響設計與層次分明的製作細節，為聽眾帶來極具沉浸感的聽覺體驗，為舞池與音樂節舞台量身打造。

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MV由Anyma親自操刀製作、並由 LISA主演。

親自操刀製作MV

歌曲推出時機正值Anyma登上Coachella音樂節主舞台擔任演出嘉賓前夕，為這年度重要演出揭開序章。MV由Anyma親自操刀製作、並由LISA主演。MV中LISA宛如在科幻廢墟宮殿中重生的 Bad Angel，氣場全開。到最後一幕，她換上一身極具未來感的Cyberpunk機械套裝，與背後巨大的翅膀形成極強烈的反差，視覺衝擊力極高，構築出一個介於真實與虛擬之間的世界，呼應歌曲所探討的連結、身份與超越界線等主題。

談及此次合作，Anyma表示：「這首作品存在於多個世界之間，現實與虛擬、親密與無限。LISA和我談論合作已經一段時間，她正是 Bad Angel的靈感來源。她的能量與表演完全震撼了我，我無法想像還有誰能唱這首歌。」LISA則分享：「我一直都很喜歡 EDM，也一直想嘗試這樣的作品。Anyma非常有創意，也擁有獨特的世界觀，和他合作非常有趣。他的演出充滿沉浸感，而這份能量我覺得也完整呈現在這首歌裡。我非常期待將 Bad Angel分享給所有歌迷。」

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