我們不是什麼｜衝千萬票房將拉大隊茶記派福利 AK回應演《悠長假期》竹野內豐角色

由邱禮濤自資拍，江𤒹生(Anson Kong, AK)、ANSONBEAN(陳毅燊)和譚耀文合演的電影《我們不是什麼》，入選第28屆烏甸尼遠東電影節競賽單元，以及第18屆新加坡華語電影節，邱導先後聯同AK和ANSONBEAN出席兩地影展，3人回港後繼續馬不停蹄，昨晚(2日)與譚耀文齊齊謝票。

掌聲 媲美 《人肉叉燒包》 四人謝票時被觀眾問到出席外地影展的感受，邱導直言，由於《我們不是什麼》的本土味濃，以為香港入才會明白，料不到在烏甸尼電影節獲得長達4分鐘的掌聲，「尤其係烏甸尼，我覺得佢哋好鍾意套戲，有人話歐洲觀眾禮儀上會拍手，(隨即示範禮儀拍掌和歡呼拍掌的分別)，老實講影展我都去唔少，禮儀或喜歡嘅掌聲都經歷過，但呢次嘅掌聲有啲感動，我上次聽到咁樣嘅掌聲，已經係《人肉叉燒包》。」AK首次出席烏甸尼影展，「想唔到唔係香港人睇呢套戲，都睇得明套戲想講甚麼，同埋感受到當地人嘅熱情，希望呢套戲可以俾世界各地更多觀眾睇。」ANSONBEAN亦表示，想不到不同文化的觀眾也有共鳴，跟香港人有同樣的笑點和感動位，有不少戲迷拿著DVD找導演簽名。

AK外地成功圈粉 談到最深刻的觀眾提問，邱導就分享遇到一位觀提問，在香港沒遇過，「佢話有啲慘位，聽到觀眾笑，問我有何眼法，我就話近代人對感情表達不同，有時喊可能係開心，亦有喜極而泣，唔可以用嘅代想法去定斷。」AK受訪時表示，「我最深感受係播完套戲成首片尾曲，觀眾都一直俾掌聲我哋，真係好感動，冇諗過佢哋都明呢套戲嘅訊息，佢哋真係好鍾意香港電影文化，好開心。」問到可有眼濕濕時，AK笑言，「內心有，但要威嘛，所以盡量保持最有型嘅一面。Brad Pitt(畢彼特)嚟到都唔會咁易流眼淚，不過我唔係話自己係Brad Pitt，只係佢哋都會盡量有型嘛。」邱導就爆料道：「佢喺意大利已經成功圈粉，出嚟搵佢簽名影相，唔單止華人，仲有好多外國人。(女性居多？)男女都有，女仔偏多少少。」AK亦大爆邱導有不少fans，「佢哋攞咗邱導以前好多作品嘅DVD俾佢簽名。我第一日去到會場時，見大家好熱烈咁歡迎導演再返嚟電影節，因為導演係常客，係英雄式嘅Welcome back。」兩人除了出席影展活動，亦抽時間逛逛附近名勝，其中一條魔鬼橋，背後的故事頗有趣，AK建議邱導可作靈感拍下套戲，邱導就笑言要考慮。

不模仿 重新詮釋角色 談到票房已衝破900萬，導演表示喜出望外，「當然希望更多人睇到呢部戲。」在戲中演譚耀文太太的彭秀慧，受訪曾表示希望票房超越《雛妓》的1,700萬，邱導打謝彭秀慧的支持，但自言不會設目標，越多人看越好。ANSONBEAN就爆料指，若票房衝破1千萬會在戲裡的茶餐廳包場派福利，譚耀文補充說：「到時會服務大家，吸引多啲人幫襯，其實都有好多小店都支持我哋部戲，都好感動。」問到各人崗位時，AK就如角色暉仔做樓面，ANSONBEAN笑言，「我保護部電視機。(戲中演食客的Dickson睇新聞，怒擲電視機)。」譚耀文就做老闆負責收銀。