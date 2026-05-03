太極40周年演唱會｜首個MV《紅色跑車》女主角吳君如任嘉賓 獲許冠傑作歌賀壽

太極樂隊昨晚(2 )於香港啟德體藝館舉行《太極樂隊40周年巡迴演唱會—香港站》，跟樂迷回顧40年來的音樂旅程。太極五子盛旦華（蛇仔）、鄧健明（Joey）、雷有輝（Patrick）、劉賢德（Ernest）和朱翰博（Ricky），以一曲《迷途》為演唱會揭開序幕。Patrick表示：「之前我哋喺訪問度都提過，今次演唱會會唱多啲現場少唱啲嘅歌。」演唱了《理想都》及《他》等歌曲後，蛇仔如之前訪問中承諾，演唱了他鮮有演繹的《瘋人物語》。Joey補充說：「今次演唱會唱嘅歌，現場演唱係少過3次嘅。」之後唱出《消失的愛》和《不羈》。Ernest除獨唱了《So Lonely》外，再跟Joey合唱《還有我》，最後連鼓手Ricky，也演繹一曲《我和太極一起走過的日子》。

許冠傑拍片祝賀 在紀念年前離世的隊友Gary（唐奕聰）環節，太極五子除了邀請了鍾達茵（Pam）演繹Gary作曲的《痛》外，還演唱了《For U And I》。在演繹《一生不再說別離》時，播出Gary的片段，五子邀請現場過萬觀眾一起亮起電話的燈，現場彷彿變成一片星海，藉此送給遙遠的隊友Gary，場面感人。太極五子演唱了以往演唱會主題曲《乾杯》、《曙光》和《一世回味》後，接着演唱首次現場演繹、為今次演唱會創作的新歌《回憶殺》及《When you need a friend》。太極五子獲兒時偶像許冠傑（Sam）拍片祝福，歌神Sam Hui親自更創作歌曲《我願長伴您》，作為賀他們出道40周年的禮物。最後五子以《每一句說話》一曲，為演唱會作結。

吳君如笑言40年前MV係AI Encore部份，突然播出太極樂隊首個MV《紅色跑車》，MV女主角吳君如驚喜現身說：「太極40周年演唱會，《紅色跑車》點會唔預我呀？！」君如表示開心有機會可以澄清，「MV入面嗰個唔係我嚟，係AI嚟，key我落去，40年前嘅MV喎，我點會喺度呀，我出道冇幾耐㗎咋，我前兩年仲同個小鮮肉拍咗套《我談的那場戀愛》，我啱啱出道之嘛！點會拍到個40年前嘅MV。」見君如扮細個扮得開心，五子再出場時Patrick即稱呼君如為小妹妹。君如笑言已40年冇見過五子，「真係想喊，我可唔可以逐個攬攬同錫錫先。」但君如攬蛇仔時，突然大叫：「佢乜嘢拮到我呀？！」原來是支結他，場面勁搞笑！君如又指其實Ernest曾經是鄰居，又讚Joey是結他神，還抵死問Ricky，「鼓手好少聽到佢哋講嘢，講親就好爆，今晚有冇新嘢爆。」君如又大讚五子keep得好好，「係咪食咗超級防腐劑？！」

君如又指要跟Patrick算一筆舊帳，「我拍MV食完煙之後，被安排演嘅都係啲小三同妓女，我嗰時得19歲咋，你點賠返畀我？！」之後君如又投訴Patrick：「佢好鬼衰，我一去到現場就見到Patrick對眼望住我，佢應該係諗『做咩電視台派條咁嘅女畀我』，我知你諗緊乜㗎，你諗最好有邱淑貞、吳家麗、朱茵、劉嘉玲、或者係李……，你講得李麗珍啦！」Patrick謂要澄清，「其實我品味比較高，我好想搵返『程大嫂』㗎！」君如反駁：「嗰時都未有『程大嫂』，你唔好亂咁嚟啦，但畀你有得揀，你係咪都係會揀返我？」Patrick肯定點頭說：「梗係，又有『程大嫂』又有『洪興十三妹』乜都齊！」君如再說：「我想講嗰時我未夠紅，你哋又未夠紅，所以係冇得揀，但人生好多嘢係冇得揀，但喺冇得揀嘅情況之下都成為經典，就係呢首《紅色跑車》。」

君如跟五子合唱《紅色跑車》時，跟Patrick大玩吹泡泡，兩個變身大細路，場面搞笑。唱完歌五子要求集郵，跟君如及觀眾影大合照。君如臨離場前，再發揮搞笑本色問五子，「好想問點解你哋幾個後生仔打band會叫做太極？」蛇仔以隊長身份解釋當時諗過好多名，但最終選了太極，「太極嘅意義係天時地利人和，人和好緊要嘛！」君如就回應：「但係我好想同大家講，你哋呢個年紀，就最啱叫太極啦！哈哈！希望60周年時可以再call我，我哋一齊努力呀！」