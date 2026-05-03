Gareth.T 湯令山台開騷遇地震 被歌迷追問：MC跟你，誰高？

《Gareth.T湯令山－心零王子 Prince Of nothing》台北站。

湯令山Gareth.T日前(1日)於台北於Zepp New Taipei舉行全新世界巡演《Gareth.T湯令山－心零王子 Prince Of nothing》首站，湯令山甫開場就熱情與觀眾打招呼，笑指要全程以普通話與大家溝通「這是我的挑戰！」相隔兩年再到台北開騷，他感性分享，去年底在倫敦、澳門演出時的主題是「心傷王子」，但在將那些情緒唱完後，如今已不再心傷，心境的轉換也催生了這次的「心零王子」，說：「現在的我，變成了『遇上你之前的我』。」隨即帶來歌曲《遇上你之前的我》，盼能以音樂治療大家的心靈，隨即全場大合唱《跟悲傷結了帳》，將氣氛推向高點。不過，演唱會期間發生驚險但溫馨的小插曲，當唱《honest》時突然發生地震，確認現場安全才繼續，成為難忘回憶。

翻唱陶喆經典《流沙》 湯令山亦翻唱華語樂壇「R&B教父」陶喆的經典金曲《流沙》，將原版情感注入當代R&B靈魂，正如湯令山曾表示：「翻唱不僅是致敬，更是在別人的故事裡找到自己的聲音。」這段誠意十足的編排，不僅讓現場觀眾見證他從早期創作至國際巡演舞台的蛻變，也突顯其精準捕捉不同曲風特質的音樂實力。去年在演唱會上首唱單曲《玻璃》歌詞中「愛你愛得很透明像玻璃」的虐心告白，搭配獨樹一幟的「湯令山式情歌」旋律，隨即引爆網路熱議，樂迷不斷集氣敲碗台北站現場聽這首「心碎神曲」，湯令山不負眾望，為期待已久的樂迷獻唱《玻璃》。

一律拒絕回應 演唱會上當然也少不了與歌迷的互動，在互動環節中，由結他手Teddy Fan向湯令山發問，試圖解答歌迷對湯令山的各種迷思。怎料無論Teddy問什麼，湯令山都以「no comment」作答。Teddy無奈表示這是最後一題，請湯令山回答自己的身高，湯令山笑說：「不回答！」Teddy接着表示自己早已預測湯令山不會回應任何提問，於是請台下歌迷代勞，幫忙向湯令山發問。歌迷馬上代Teddy問：「MC跟你，誰高？」湯令山僅以手勢表示不回答，盡顯搞笑本色，笑聲不斷。

唱到地震嗎 其後，湯令山演唱《honest》前分享心路歷程，坦言寫完這首歌後覺得對自己變得很誠實。他透露這幾年常遇到他人讚美、甚至吹捧，但有時自覺並不值得那麼多讚美，甚至在覺得自己做得不對時，旁人也不會點破，這份自省引發現場共鳴。然而，當歌曲唱到一半時現場卻突然發生地震，湯令山立即暫停演出，面對突如其來的狀況，來自香港的他一時不知該作何反應，結他手Teddy有些不知所措地笑問：「我們唱到地震嗎？」湯令山接著貼心詢問工作人員與台下歌迷：「我們現在要繼續嗎？還是要等一下？」直到確認現場安全無虞後，他才表示：「可以繼續了！」這段意外插曲成為台北場歌迷與湯令山的深刻且獨特的記憶。湯令山亦帶來多首充滿個人特色的曲目，從幽默自嘲的《boyfriend material》、直白浪漫的《勁浪漫 超溫馨》，到展現內心細膩脆弱面的《玻璃》，以及剖析成名背後自我掙扎的《speed limit》與感性致謝家人的《mom I'm famous》，每一首都引發聽眾共鳴。壓軸演唱陳奕迅的經典作品《陀飛輪》，將全場氣氛推向頂點。