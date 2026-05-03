草蜢演唱會｜張學友任嘉賓爭論誰是前輩 蘇志威「登六」與劉小慧兩女攬到實賀壽

草蜢《GRASSHOPPER Three In Love 草蜢演唱會2026》昨晚(2日)於紅館舉行第六場演出，邀得張學友擔任表演嘉賓寰亞傳媒集團行政總裁林孝賢、陳奕迅與太太徐濠縈、鄺美雲、馮允謙、黃淑蔓、車沅沅和劉浩龍等均是座上客捧場，學友出場與草蜢合唱《暫停，開始過》，觀眾揮動手燈大合唱。阿智表示學友擔任草蜢25周年演唱會表演嘉賓，40周年再做嘉賓別具意義。他說：「自從我哋師傅（梅艷芳）走咗，我哋視學友為長輩，有咩都會去問佢。」學友笑言：「我本來唔戴眼鏡上台嘅，草蜢好似食咗防腐劑，出場前台下啲人叫我最好戴返副眼鏡，遮吓啲皺紋、眼袋，睇起上嚟夾啲！」全場笑聲。

解開前輩的迷思

阿智指學友一直有個「迷思」，到底與草蜢誰是前輩？他說：「學友成日話我哋出道先，我反對，因為我哋參加完新秀之後，我參加19區歌唱比賽唱學友嘅《造夢者》。」他與學友即興合唱幾句。蘇志威稱草蜢參加1985年新秀歌唱大賽，同年跟梅姐踏上紅館表演，學友自爆1983年參加新秀但無入圍，翌年參加歌唱比賽並於1985年出唱片，所以「迷思 」解開，四捨五入，學友是草蜢的「前輩」。

聽林珊珊唱歌回春

提起「前輩」，學友大讚林珊珊，說：「講起林珊珊，佢真係好勁！上網睇到佢唱《再見Puppy Love》，我突然變得後生咗，好耐冇試過回春嘅感覺，佢係我覺得最正嘅嘉賓。」蔡一傑說：「你都好正，每次見到你都好似見到家人！」學友認真地讚傑仔：「你好勁！」全場掌聲。學友說：「草蜢無論大騷細騷、有騷冇騷，都一齊40年！我自己一個人唱40年唔使理人，好易，但你哋三個一齊40年真係好難，唔係講笑，衷心佩服！」