ToNick開騷解構男人浪漫 由憤怒 Band 仔進化「暖男洗碗機」

樂隊ToNick闊別香港專場舞台逾兩年，於昨日(5月1日)於Backyard @ AXA Wonderland舉行《Backyard Live: ToNick 我是你的洗碗機》音樂會，ToNick四子更將演藝圈最神祕嘅「後台禁區」搬上台，邀請全場觀眾一齊參與「開騷拜神儀式」，主音恆仔表示：「如果洗碗同夾Band只能揀一樣，我揀捽碟。見到佢哋三個咁幸福，真係令我好討厭！其他成員好早結婚，由細到大都恐嚇我叫我唔好。」今次將現場變成大型「自己人」屋企派對。

見證 ToNick 成長路

自 2024 年九展演唱會後，ToNick 雖然不時在各大音樂節現身，但樂迷最期待始終是近距離接觸。苦等逾兩年，四位曾經滿腔熱血的「Band 仔」已踏入人生新階段，由「憤怒」變做「愛惜」。今次演唱會主題《我是你的洗碗機》，正正是 ToNick 四位成員（恆仔、小龜、Ryan、晨曦）步入「成熟男」嘅心聲：「今次嘅主題係講男女關係，有好多人就算變到阿伯都唔識得同另一半相處，成日吵吵鬧鬧又或者不瞅不睬。點成熟地處理關係並不在於年紀，而係在於心態。到時入場睇吓我哋有乜分享啦！其實ToNick都冇咩大改變，都會keep住做音樂出show、同其他單位合作。我哋同fans互相睇住對方成長，依家同佢哋溝通嘅方法亦都唔同咗，唔一定淨係show先見面，可以平時都互相關心吓！」他們笑言男人去到某個年紀，最重要係識得「既來之，則安之」，只要另一半開心，屋企就快樂，世界就和平，「所以我哋已經做好洗碗抹地、任勞任怨嘅覺悟。」