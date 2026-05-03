性感女神Sydney Sweeney大方認愛 貼男友親熱照官宣戀情

旺異性緣

Sydney異性緣爆燈，她曾被傳介入奧蘭度布林（Orlando Bloom）與Katy Perry的戀情，去年夏天更爆出她撻著Justin Bieber前經理人Scooter Braun，兩人拍拖消息傳出至今，終在5月1日官宣戀情。美國時間周五，Sydney在其社交網分享早前參加美國加州舉行的Stagecoach音樂節照片及影片，正式公開Scooter Braun之男友身份。44歲的Scooter Braun屬美國音樂界著名經理人，兩人的緋聞數月來一直引起外界關注，今次Sydney以行動證實已被私有化，她上載被男友抱住攬實、抱起及抬住大髀等，以及二人面貼面的親熱照，Sydney還戴上男友名字簡寫「S」與「B」吊飾的頸鏈，兩人感情似乎相當穩定。其實，Sydney上月出席《毒癮女孩》首映活動後，已被目擊跟Scooter Braun拖手、親吻，去年11月則有知情者證明兩人已開始交往。