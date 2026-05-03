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娛樂
出版：2026-May-03 18:30
更新：2026-May-03 18:30

重案解密︱苗僑偉陶大宇相隔40年合作多對手戲 澄清曾志偉踢波冇受傷

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苗僑偉（三哥）和陶大宇今日（3日）出席電視劇《重案解密》發佈會。他們接受訪問表示對上一次合作已經是40年，陶大宇續說：「我入行第一部主角就係同三哥拍，都四十幾年前，我哋拍戲嘅時候都有講到，都有即場考三哥嘅記性，佢都好好記性嘅！」三哥笑言：「我哋唔記得幾日前嘅嘢，但會記得四十幾年前嘅。」陶大宇指自己過往曾經多次推監製梁家樹 (Tommy）拍劇的邀約，不過今次對於新劇的人物性格特別有興趣，認為有好的發揮空間。

被問到二人是否有對手戲，三哥分享：「呢個故仔我同陶大宇有好多對手戲，佢一出現由頭到尾都係我點樣去追查佢，點樣去捉佢同埋部署佢。（有冇打鬥場面？）我哋好少拳頭交，都係揸槍嗰一種。」講到新劇會否有感情線，三哥透露與周家怡飾演夫妻。

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苗僑偉（三哥）和陶大宇出席電視劇《重案解密》發佈會。（娛樂組攝）

揭黃日華踢波受傷凌空跌倒

講到早前與曾志偉踢波，對方是否有受傷，三哥澄清：「佢冇受傷，淨係對鞋甩咗。黃日華就有受傷，佢比對方嘅球員撞跌凌空咁跌倒喺草地，好彩冇事！」三哥笑言球隊也沒有曾志偉符合的鞋，所以無法借給他。

陶大宇被問到最近是否有登台獻唱《倒轉地球》，他說：「都有嘅，我唔倒轉嘅話都冇人請我，請得我就係想我倒轉，最緊要大家開心，我覺得冇乜所謂。」講到陶大宇手上有明顯的紅印，他表示：「因為啲濕疹，因為自己拗到損晒，冇嘢，都係啲濕疹啫！」

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