重案解密︱苗僑偉陶大宇相隔40年合作多對手戲 澄清曾志偉踢波冇受傷

苗僑偉（三哥）和陶大宇今日（3日）出席電視劇《重案解密》發佈會。他們接受訪問表示對上一次合作已經是40年，陶大宇續說：「我入行第一部主角就係同三哥拍，都四十幾年前，我哋拍戲嘅時候都有講到，都有即場考三哥嘅記性，佢都好好記性嘅！」三哥笑言：「我哋唔記得幾日前嘅嘢，但會記得四十幾年前嘅。」陶大宇指自己過往曾經多次推監製梁家樹 (Tommy）拍劇的邀約，不過今次對於新劇的人物性格特別有興趣，認為有好的發揮空間。

被問到二人是否有對手戲，三哥分享：「呢個故仔我同陶大宇有好多對手戲，佢一出現由頭到尾都係我點樣去追查佢，點樣去捉佢同埋部署佢。（有冇打鬥場面？）我哋好少拳頭交，都係揸槍嗰一種。」講到新劇會否有感情線，三哥透露與周家怡飾演夫妻。