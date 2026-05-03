地獄占星師｜戶田惠梨香自爆一度辭演 細節神還原獲細木數子後人激讚

由戶田惠梨香主演的Netflix日劇《地獄占星師》，已在4月27日全球上架，戶田一改以往形象，飾演已故傳奇占星師細木數子，由後生演到老年，其精湛演技及劇情獲觀眾大讚，更登上各地區Netflix收視排行前三名。

自加摸嘴小動作 細木數子在2021年離世，享年83歲；《地獄占星師》以細木數子半生為藍本，描寫她從戰後貧困中崛起，不僅將夜總會經營得有聲有色，有「銀座女王」之稱，後來獨創「六星占術」在日本掀起一片算命熱，她更以毒舌風格見稱，有她亮相的綜藝節目定必收視爆燈。細木數子曾席捲電視圈與出版界，《地獄占星師》的故事從昭和橫跨平成年代共60年歲月，女主角戶田為角色花下不少工夫，她接受訪問時談到飾演細木數子原來有打算辭演，並表示：「剛收到邀約時，因為我的骨架和細木女士實在相差太大，所以感到非常不安，心想自己到底能還原到甚麼程度。」她透露增磅對自已充滿難度，沒自信能接近細木數子的體型，於是以不適合接演為理由推辭，但是製作人告訴她在劇中不需要刻意模仿細木數子，無論是身材還是說話方式，認為劇集想描繪的是細木數子的人生，而且製作人強調「我能聽見你的聲音說出『你會下地獄的喔』那句關鍵台詞」，這句話結果給予戶田勇氣接演《地獄占星師》。