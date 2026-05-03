重案解密︱張文慈演張國強老婆做變態角色 被保鮮紙包住驚唞唔到氣

張文慈今日（3日）出席電視劇《重案解密》發佈會。張文慈接受訪問表示：「就係其中一個單元做張國強(KK)嘅老婆，佢係一個教授，點解會有案件發生，因為佢老婆疑心重，變態甚至懷疑我同KK嘅親生女有嘢。我自己演嘅時候其實都好憎呢個女人，咁變態！好抵死嘅受害者，KK同我之前合作過，但對手比較多，佢真係帶到人入戲同埋好好嘅對手，我覺得對手都好緊要，呢個故仔同佢拍完，我都覺得有火花，我都希望大家會鍾意呢個故仔。」

被問到劇中的變態情節，她表示：「俾啲偉哥我個老公食，然後想佢搞我自己個女，有少少變態同埋疑心重，行到我老公側邊嘅人，我都會打人，呢個角色心理好變態，希望下次有機會，我都可以演一個有得發揮變態嘅角色，我都覺得幾好玩。」講到其中一幕劇情用保鮮膜包着自己，她表示：「其實我有少少驚，唔知道會包幾耐，扯住真係唞唔到氣，為咗角色真係豁出去，KK哥都好錫住我，最後都順利完成。（被保鮮紙包着自己的感覺？）好驚囉！但係頂硬上，如果郁咗就再包過就會仲衰。」