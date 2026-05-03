25+英皇群星演唱會｜古巨基失聲打針頂硬上 李克勤出場全場high爆企起身

《25+英皇群星演唱會2026》在啟德主場館正式開鑼，老闆楊受成與霍汶希於開場前半小時在包廂打點，劉偉強則走到記者席跟傳媒打招呼。舞台上方吊有一個英皇集團的立體皇冠裝置。

演唱會由Twins及Kenny打頭陣之後，由古巨基帶領大樂隊演繹重新編排的《2026 勁金曲》，惟開頭出現有些不入咪的情況，但愈唱愈順後，尾聲時更大展唱功。唱畢之後他聲沙表示這幾天聲帶發炎，自己只能盡量唱好，坦言日前醫生檢查時仍然很腫脹，因不想錯過英皇這個派對，最後使出絕招打類固醇針開聲。