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娛樂
出版：2026-May-03 21:52
更新：2026-May-03 21:52

25+英皇群星演唱會｜古巨基失聲打針頂硬上 李克勤出場全場high爆企起身

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李克勤亮相首場《25+英皇群星演唱會2026》。 (娛樂組攝)

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《25+英皇群星演唱會2026》在啟德主場館正式開鑼，老闆楊受成與霍汶希於開場前半小時在包廂打點，劉偉強則走到記者席跟傳媒打招呼。舞台上方吊有一個英皇集團的立體皇冠裝置。

演唱會由Twins及Kenny打頭陣之後，由古巨基帶領大樂隊演繹重新編排的《2026 勁金曲》，惟開頭出現有些不入咪的情況，但愈唱愈順後，尾聲時更大展唱功。唱畢之後他聲沙表示這幾天聲帶發炎，自己只能盡量唱好，坦言日前醫生檢查時仍然很腫脹，因不想錯過英皇這個派對，最後使出絕招打類固醇針開聲。

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《紅日》掀高潮

接著李克勤率領一眾dancers跳唱《護花使者》，由於克勤甚少跳唱，氣氛好到全場企起身為他打call。唱畢他表示自己在英皇是耆英級歌手，但自己加入公司的年資不及Twins及關智斌，所以在後台見到他們時也會叫「Sa姐」、「嬌姐」及「Kenny哥」。他再接連唱出《失魂記》、《月半小夜曲》及《紅日》，期中《紅日》又再次令全場fans企起身，為演唱會推上高潮，及後他再請出曾比特一齊合唱《給自己的信》。

接著洪卓立上台唱出《彌敦道》，同時陳家樂與衛詩雅升上台演出小劇場，貴為影后兼最佳女配的衛詩雅大哂演技，對「男友」家樂不了解大感無奈，全程都淚水汪汪，最後更因為家樂不解溫柔而落淚，她出色的演技令全場拍手掌。雖然洪卓立都在台上，不時在二人中間遊走，但大家的焦點都放在衛詩雅身上。

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