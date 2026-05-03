CHILL CLUB頒獎禮2026｜周殷廷坐第一行 陳凱詠被Serrini隔開「Market廷」

《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》今晚假亞博舉行，JACE陳凱詠近年以獨立歌手姿態發展喜獲肯定，今晚她在頒獎禮上以《SWITCH》一曲獲頒「CHILL CLUB年度歌曲獎」其中之一首作品，其他得獎歌還有林家謙《四月物語》、Marf邱彥筒《Love Me Down》、MC張天賦《懷疑人生》、陳柏宇《一天》、馮允謙《吉卜力》、Gin Lee《白夜行》、Nowhere Boys《給失敗者的一封信》及Kiri. T的《哀傷和愛上算不算同音字》。

JACE最近為「Market廷」YT周殷廷新歌《今世情人》任MV女主角，男方卻在消息公布前自炒緋聞，先扮被偷拍在英國密會，然後YT再於自己社交平台上載一張從後攬住JACE的照片，繼而惹來兩人公開戀情的揣測。不過，YT事後公布是找來JACE合作拍MV，引發公關災難被封「Market廷」。日前，YT出席港台《第47屆十大中文金曲》頒獎禮，他竟刻意避開傳媒，以「嚴重鼻敏感」理由拒絕接受記者訪問及拍照，一於避談自炒緋聞鬧出的風波。今日，YT與JACE出席《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》獲大會安排坐在第一行，但卻被Serrini隔開成「電燈膽」。