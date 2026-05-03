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娛樂
出版：2026-May-03 22:47
更新：2026-May-03 22:47

25+英皇群星演唱會｜張敬軒任導師後現身 舞台效果冠絕一眾歌手

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張敬軒任導師後現身舞台。 (娛樂組攝)

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《25+英皇群星演唱會2026》在啟德主場館正式開鑼，老闆楊受成與霍汶希於開場前半小時在包廂打點，劉偉強則走到記者席跟傳媒打招呼。舞台上方吊有一個英皇集團的立體皇冠裝置。

演唱會由Twins及Kenny打頭陣之後，古巨基、李克勤、陳慧嫻、洪卓立、黎展峯、曾傲棐、洪助昇、黃明德、曾比特、李幸倪、泳兒、鄧小巧、許靖韻等上台，陳家樂與衛詩雅亦粉墨登場。張家輝亦低調到場支持，期間更與觀眾打招呼。

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兩度跪低

由「軒公」變「張導師」的張敬軒於晚上九時四十五分出埋，他率領一眾dancers跳唱《Deadline》，其排場亦是芸芸同門中最勁，與大陸爆紅的陳偉霆不相伯仲，不但有機關，更有大樂隊伴奏，當唱出《酷愛》時更有煙火效果。

他向場館三面觀眾打招呼，並表示跟大家很久沒見，並謂親友亦在現場。他稱很開心可以來到啟德慶祝英皇25+周年生日會，他續指時間很快，轉眼加入英皇多年，在這間公司有很多很好的兄弟姊妹，愛錫他的同事，最重要有一班很愛錫他的歌迷。他又指在英皇獲得很多資源舉辦了多個很有里程碑的演唱會，所以想用自己的身份向這個大家庭說聲生日快樂。接住他唱出《騷靈情歌》、《青春告別式》、《只是太愛你》及《櫻花樹下》。他更一度率領全場大合唱，並兩度單膝在舞台跪下。

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