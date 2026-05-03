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娛樂
出版：2026-May-03 23:29
更新：2026-May-03 23:29

CHILL CLUB頒獎禮2026｜Gin Lee趕抵現場捧女金 姜濤Anson Lo張天賦各奪男歌手金銀銅

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Mirror

MIRROR再奪「CHILL CLUB年度組合」金獎。 (蘇文傑攝)

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CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》例牌以MIRROR成員封贏家，MIRROR再度奪得「CHILL CLUB年度組合」金獎，COLLAR、雷同二友分別獲頒年度組合銀獎及銅獎，COLLAR只有5位成員到場，隊長沈貞巧（Gao）及蘇雅琳（Ivy So）未有出席，由李芯駖代隊長分享感言，邱彥筒（Marf）即在台上透過手機跟Gao視像通話。「CHILL CLUB年度樂隊」方面，由Dear JanePandoraROVER各奪金、銀、銅殊榮。

Collar 雷同二友 DJ PANDORA ROVER

晚安莉莉奪新人組合

於「CHILL CLUB年度新人男歌手」金獎林暐竣（Regent）、銀獎Edwin Tong、銅獎旨呈；「CHILL CLUB年度新人女歌手」金獎Amy Lo（盧慧敏）、銀獎Day許軼、銅獎表妹Mona；「CHILL CLUB年度新人組合」，金獎晚安莉莉、銀獎ZPOT、銅獎idG Bubbles

晚安莉莉 Zpot IDG 87138e81 2a1f 4202 96a1 801f0313f7bd 9e37a759 7bd6 4947 b20c 629e6738e441 B3c61c9b 255b 4a4a 9872 67924f55bfe2 A63bf6e1 2f7d 4d6e 9825 ddece71d63c5

MIRROR廿四味合作

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）憑《你都有今日》奪得「人人樂壇年度歌曲大獎」，他亦獲得「人人樂壇年度歌手大獎」，Anson Lo在盛會上跟台灣歌手周湯豪同台較量，周湯豪除唱出《TURN UP》、《帥到分手》，更用廣東話打招呼。MIRROR亦有全員站台唱出團歌《ATTENTION》，跟組合廿四味同台crossover

頒獎禮壓軸頒獎「CHILL CLUB年度女歌手」及「CHILL CLUB年度男歌手」； Gin Lee（李幸倪）從啟德主場館舉行的《25+英皇群星演唱會2026》趕到現場接受年度女歌手金獎，她上台笑言「條氣未順」，擔心趕不及到場，而銀獎得主陳蕾因工作未能出席，COLLARMarf則獲銅獎，是他首個女歌手獎項。另外，姜濤與Anson Lo各擸年度男歌手金獎及銀獎盧瀚霆，而銅獎則由MC張天賦奪得。

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