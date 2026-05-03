CHILL CLUB頒獎禮2026｜Gin Lee趕抵現場捧女金 姜濤Anson Lo張天賦各奪男歌手金銀銅

《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》例牌以MIRROR成員封贏家，MIRROR再度奪得「CHILL CLUB年度組合」金獎，COLLAR、雷同二友分別獲頒年度組合銀獎及銅獎，COLLAR只有5位成員到場，隊長沈貞巧（Gao）及蘇雅琳（Ivy So）未有出席，由李芯駖代隊長分享感言，邱彥筒（Marf）即在台上透過手機跟Gao視像通話。「CHILL CLUB年度樂隊」方面，由Dear Jane、Pandora及ROVER各奪金、銀、銅殊榮。

MIRROR廿四味合作

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）憑《你都有今日》奪得「人人樂壇年度歌曲大獎」，他亦獲得「人人樂壇年度歌手大獎」，Anson Lo在盛會上跟台灣歌手周湯豪同台較量，周湯豪除唱出《TURN UP》、《帥到分手》，更用廣東話打招呼。MIRROR亦有全員站台唱出團歌《ATTENTION》，跟組合廿四味同台crossover。

頒獎禮壓軸頒獎「CHILL CLUB年度女歌手」及「CHILL CLUB年度男歌手」； Gin Lee（李幸倪）從啟德主場館舉行的《25+英皇群星演唱會2026》趕到現場接受年度女歌手金獎，她上台笑言「條氣未順」，擔心趕不及到場，而銀獎得主陳蕾因工作未能出席，COLLAR的Marf則獲銅獎，是他首個女歌手獎項。另外，姜濤與Anson Lo各擸年度男歌手金獎及銀獎盧瀚霆，而銅獎則由MC張天賦奪得。