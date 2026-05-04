李啟言索償索今開審 李盛林牧師離世阿Mo哥哥接捧發代禱信

MIRROR紅館演唱會意外距離至今快將4年，阿Mo李啟言入稟向僱主「舞館有限公司」申請僱員補償，然而舞館一直缺席聆訊及拒收掛號信，被法官羅麗萍斥逃避責任，認為「唔應該再等落去」，直接判阿Mo勝訴，舞館須對他負上法律責任，補償金額有待評估。案件今日開審，李啟言以視像作供，法庭會評估賠償金額。李盛林牧師原定出庭作供，奈何他於上月因病離世。 李盛林牧師離世之後，代禱信由阿Mo的哥哥發出，在最新一封代禱信內，阿Mo的哥哥提到現時才知道父親的工作如此繁重：「對唔住⋯⋯我係一個唔係好識表達自己情緒嘅人⋯⋯每次見到佢⋯⋯佢都係花心思時間俾我哋⋯⋯喺我哋面前從來都唔覺得佢有咁多嘢要做，到佢走咗⋯⋯先知原來佢呢個血肉之軀所建成嘅堤霸係幫我哋擋咗幾多嘅洪水⋯⋯」

李盛林牧師的女兒亦透過代禱信交代其心情：「現在家執緊少少野, 但係看看每件物件,不斷記起和爸爸美好既回憶。同埋想起佢為每位家人貼心送上既溫暖, 佢好細心地了解我地既需要……昨日也想起摩西俾神接走，覺得天父好似唔想爸爸受太多既苦, 所以好快就接走爸爸。」 他們坦言不但面對父親離世的哀慟，同時又要接棒承擔照顧病患中弟弟阿Mo的長期重任，所承受的壓力是極其巨大且多面與多層次的，這不僅是體力的消耗，更是心靈與信仰的試煉。他們希望大家的禱告能成為他們的動力，繼續堅持下去，體會「神將不可能的成為可能」。此外，信內亦有透露他們的母親現時胃口及心情，求主的安慰臨在。

代禱信內容如下： *李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo） （家人代筆 )182(20260503– 第197週)* 「剛強壯膽 不要懼怕」 「你當剛強壯膽！不要懼怕，也不要驚惶，因為你無論往哪裡去，耶和華你的神必與你同在。」（約書亞記1:9） *在《約書亞記》第一章中，神在短短幾節經文內重複了四次類似的囑咐：「你當剛強壯膽！」 、「不要懼怕，也不要驚惶。」反映了一個事實：如果約書亞不害怕，神就沒必要一直叫他不要害怕。 *面對摩西這位「偉大的前輩」，約書亞擔心的不只是行政工作，更是如何承接那種心靈的重擔與負荷。

*但神看透了他的心思，特別應許他：「我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同在。」（約書亞記 1:5），我們也深信：如果神不在，我什麼都不是。 *神更應許說：「但那等候耶和華的必從新得力。他們必如鷹展翅上騰；他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。」（以賽亞書 40:31）。 *這不只是身體的睡眠，更是我們一家將「結果」交託給神後的心靈釋放，讓神成為我們繼續走下去的動力源頭。 大兒子心聲： *「對唔住⋯我係一個唔係好識表達自己情緒嘅人⋯每次見到佢⋯佢都係花心思時間俾我地⋯喺我地面前從來都唔覺得佢有咁多野要做。到佢走咗⋯先知原來佢呢個血肉之軀所建成嘅堤霸係幫我地擋咗幾多嘅洪水⋯」

女兒心聲 *「現在家執緊少少野, 但係看看每件物件,不斷記起和爸爸美好既回憶。同埋想起佢為每位家人貼心送上既溫暖, 佢好細心地了解我地既需要…… 昨日也想起摩西俾神接走，覺得天父好似唔想爸爸受太多既苦, 所以好快就接走爸爸」 牧師子女的壓力與盼望：承擔留下工作 需要禱告支持 *當我們摯愛的父親突然的離世，而短短的數天之內，承擔起他所留下的工作，發覺他承擔起人所不能作的海量事務，讓我們想起約書亞接替摩西帶領以色列人時，他雖然沒有像摩西那樣直接與神「討價還價」或公開抱怨，

*不過從神對他多次鼓勵中，可以看出他內心深處的恐懼與壓力。 *在《約書亞記》第一章中，神看透了人的懼怕軟弱，特別應許：「我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同在。」（約書亞記 1:5）。 *面對父親離世的哀慟，同時又要接棒承擔照顧病患中弟弟阿Mo( 李啟言）的長期重任，我們知道所承受的壓力是極其巨大且多面與多層次的。 這不僅是體力的消耗，更是心靈與信仰的試煉。 *所以MO family (我母親李師母及三子女)期望你們的禱告支持，成為我們的動力，繼續堅持下去，體會「神將不可能的成為可能」。