25+英皇群星演唱會｜陳偉霆又跳又唱加埋握手滿場飛 公開感謝容祖兒俾機會

《25+英皇群星演唱會2026》在啟德主場館正式開鑼，老闆楊受成與霍汶希於開場前半小時在包廂打點，劉偉強則走到記者席跟傳媒打招呼。舞台上方吊有一個英皇集團的立體皇冠裝置。

演唱會由Twins及Kenny打頭陣之後，古巨基、李克勤、陳慧嫻、洪卓立、黎展峯、曾傲棐、洪助昇、黃明德、曾比特、李幸倪、泳兒、鄧小巧、許靖韻、張敬軒、海兒等上台，陳家樂與衛詩雅亦粉墨登場。張家輝亦低調到場支持，期間更與觀眾打招呼。