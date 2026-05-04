25+英皇群星演唱會｜陳偉霆又跳又唱加埋握手滿場飛 公開感謝容祖兒俾機會

《25+英皇群星演唱會2026》在啟德主場館正式開鑼，老闆楊受成與霍汶希於開場前半小時在包廂打點，劉偉強則走到記者席跟傳媒打招呼。舞台上方吊有一個英皇集團的立體皇冠裝置。
演唱會由Twins及Kenny打頭陣之後，古巨基、李克勤、陳慧嫻、洪卓立、黎展峯、曾傲棐、洪助昇、黃明德、曾比特、李幸倪、泳兒、鄧小巧、許靖韻、張敬軒、海兒等上台，陳家樂與衛詩雅亦粉墨登場。張家輝亦低調到場支持，期間更與觀眾打招呼。
在內地爆紅的陳偉霆專程回港演出，他夥拍VIVA以及一班舞蹈員又跳又唱《女皇》、《Do you wanna dance 》。已經甚少以歌手身份站台的他更在地上做出翻滾動作，舞姿毫不生硬。之後他走落台一支箭跑向場館另一個小舞台繼續跳唱。
其後他向在場觀眾打招呼，表示很久沒跟大家見面，非常掛住大家。他續說：「今日係英皇娛樂公司嘅25周年，我17歲簽咗公司，參加新秀應該都睇過啦？走晒音，跳舞好岩巉嗰段片，但係一眨眼過咗23年。首先好多謝你哋陪伴，或者今晚你哋嚟，Thank you，多謝晒！一路走來，我相信每個人都唔容易，但係我學到嘅就係永遠要相信自己，同埋一定要有伯樂！」
多謝祖兒
之後他公開感謝容祖兒當年主動向公司要求，令他獲得到紅館的演出的機會。他說：「頭先我沿路嚟緊嘅時候，諗緊今日咁大個台，我究竟入公司嘅時候第一個最大嘅台係咩？應該冇人知，靜晒，就係紅館，祖兒俾咗個機會我！佢嘅助手上個月同我講，我一路以為係公司畀呢個機會我，但係原來係祖兒嗰時話：『偉霆咁多年都好似冇乜機會咁，不如我哋試吓我開演唱會嘅時候，喺個紅館，畀個機會佢上台同我跳返part舞。』咁樣就開始咗個演藝事業嘅生涯！我相信在座各位，如果陳偉霆都有機會嘅話，你哋唔好放棄，你哋都會得！大家加油！」