周殷廷為與JACE「假放閃」致歉但拒合照 認與飲食界KOL梁雅琳低調拍拖

周殷廷(YT)早前在為宣傳新歌《今世情人》，在被偷拍與JACE英國密會後，於社交平台上載一張從後攬住JACE的親密照片，惹來兩人公開戀情的揣測，事後卻公布只是找JACE合作拍MV，引發公關災難被封「Market廷」，及後更被人爆料指正印女朋友是曾參選港姐的單親媽媽兼飲食界KOL梁雅琳(Hilda)，接著被網民發現在網上放售有其署名的梁詠琪(Gigi)簽名專輯。早前出席港台頒獎禮，以「嚴重鼻敏感」理由拒絕受訪及拍照。昨晚(3日)他現身《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》，首次開腔回應事件，為一連串風波解畫。不過，被問到為何不如JACE一同受訪，他就回應指對方已離開，但他受訪後接著JACE受訪，兩人擦身而過，始終沒有同框合照。

兩度致歉 周殷廷再三致歉：「首先想喺度同大家講，如果製作任何唔開心或唔舒服嘅感受，喺度同大家講聲唔好意思，絕對唔係我哋想，非常非常唔好意思。」談到新歌宣傳，他解釋原計劃是想在社交平台，先出第一張劇照，之後第二張劇照，接者第三天出歌：「估計唔到網民反應，呢個都係超乎咗想像，喺呢度要講非常之唔好意思。的確可以做得更好，我都要多多學習，希望下次嘅話做得好啲。」他否認兩人自編自導，扮被偷拍外遊密會，指當時正在拍攝YouTube Vlog，被當地的香港遊客發現和偷拍亦不出奇，至於何以當日不立即澄清，反而借勢宣傳新歌時，他解釋當晚身在澳門睇景拍MV，「我喺度諗係咪應該post，可能下一個都仲OK呢。呢個係我自己睇返，下次就唔好，因為我低估咗網民鍾意呢個組合。我自己都係唔應該。」他直言找JACE拍MV，是考慮兩人同框的畫面，有化學作用。

認愛Hilda 不想影響對方子女 問到是否早已計劃「假放閃」做宣傳，他強調原先意思只想放一張劇照做宣傳。再追問為何劇照沒有歌名，僅配上令人誤會的「心心emoji」，他重申，「我自己睇返，唔應該咁做，非常明白網民感受。(如果重頭再來一次，會怎做？)我應該開歌名，再清晰嘅引子。」被問到如何向fans粉絲補救，他再一次道歉：「非常之唔好意思。」至於事件的另一女主角JACE，他表示兩人事後有溝通，「JACE話明白，同佢傾電話都話，的確網民反應係出乎意料，我諗大家都唔想。」至於如何向女朋友交代？他指對方一直知道事件，再問到女朋友是否梁雅琳(Hilda)時，他確認對方身份：「其實我之前電台，甚至IG Live都講過呢件事，但係可能冇乜人關注，咁所以又冇話特別講，特別唔講，順其自然。」不過他補充指，女朋友性格比較低調，「佢小朋友年紀仲細，唔想因為我嘅工作而影響佢哋平靜生活，或加上不必要壓力，一段關係入面，我諗要尊重同保護對方，同埋佢身邊愛錫嘅人，係作為伴侶嘅基本責任，希望大家俾啲空間我哋。」