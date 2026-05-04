CHILL CLUB頒獎禮2026｜JACE陳凱詠稱配合YT周殷廷做演員 擦身而過冇合照

《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》昨日(3日)舉行，JACE陳凱詠憑《SWITCH》入圍年度十大歌曲，自從與周殷廷(YT)「假放閃」宣傳新歌事件後，兩位主角首度同場，兩人坐觀眾席時隔著Serrini，在騷後受訪時，亦未有同框合照。周殷廷做完訪問後，接著JACE前來訪問位置，兩人擦身而過零交流，JACE站好讓傳媒拍照時，記者請YT周殷廷回來合照，但未知是否聽不到，他始終沒有回來合照。

做演員 盡量配合 JACE被問到是否抗拒同台合照，她答道：「俾佢有多啲空間處理，知佢有多啲處理。(佢嬲咗你？)佢嬲咗我？(定係你嬲咗佢？)點解呀？(網民以為你哋有嘢點知係一個夢)大家嬲咗我哋囉。(feel到？)都明嘅，但唔係自己嘅事就唔理咁多啦。」談到她以「被蛇咬」宣傳《百妖夜行的修行》後，曾表示汲取教訓，會謹慎宣傳，但今次與YT為歌曲宣傳，引起軒然大波，她回應，「我之前訪問講過，而家都係咁諗，如果我自己歌嘅宣傳，一定會謹慎，但係今次合作係一個配合，做演員，咁我都好專注做演員，專業做演員，完咗紅館即刻飛去拍，做好呢個角色。對我嚟講，做一個MV就係拍套戲咁囉。」

日本食刺身 未有即時澄清 JACE強調今次的崗位是演員，就做好演員部份。至於為何沒有立即澄清，她回應，「點講呢？總之我就係盡量配合，唔想打亂人哋嘅計劃。」他自言當時在日本旅行，事後才知po了沒有歌名的合照，「食緊刺身就冇乜理嘅，都係呢個心態去吓旅行開心吓，好多嘢都唔太理。（有冇同YT溝通？）我諗佢都太忙處理，而我又人在日本好多嘢都冇嘢，其實我係落機之後先，排隊又排好耐，冇撳電話，原來Instagram同Threads好多嘢發生。過咗關後係知嘅，咁就係等候。」她表示回港落機仍然未知事件嚴重性，問到如何挽回形象，她表示惟有落力做歌，讓大家記得她的作品。問到連日受網民批評，會否不開心？她回答：「冇得開心唔開心，總有人讚就有人鬧。我諗都要知道呢個工作係預咗，大家諗法好合情合理。(接受？)接受，都要知嘅。」