25+英皇群星演唱會｜容祖兒首日唱慢歌 喊住多謝楊受成霍汶希

《25+英皇群星演唱會2026》在啟德主場館正式開鑼，演唱會由Twins及關智斌打頭陣之後，古巨基、李克勤、陳慧嫻、洪卓立、黎展峯、曾傲棐、洪助昇、黃明德、曾比特、李幸倪、泳兒、鄧小巧、許靖韻、張敬軒、海兒等上台，容祖兒則壓軸出場，陳家樂與衛詩雅亦粉墨登場。張家輝亦低調到場支持，他走到霍汶希身處的位置一齊隨音樂擺舞，其後返回包廂，期間更與觀眾打招呼。

容祖兒貴為英皇一姐，當然是壓軸出埸，她先唱出《越唱越強》，作為英皇娛樂元老級藝人，她表示已加入公司27年，英皇是其事業及人生的起點。她說：「我喺Rehearsal嘅時候，我站喺啟德呢個大舞台裏面，我好大嘅感覺，因為每一首歌我都會諗起好多好多嘅畫面，諗起我第一次唱歌，唱呢一首歌嘅時候，發生緊啲咩呢？嗰陣時當然唔係而家咁樣，點解大家會相信我，俾一個咁嘅機會我，所以我真係非常之多謝我嘅公司，一直以來對我嘅信任同埋栽培。」她又謂面對4萬人唱歌，原來心情好緊張。