25+英皇群星演唱會｜容祖兒首日唱慢歌 喊住多謝楊受成霍汶希

《25+英皇群星演唱會2026》在啟德主場館正式開鑼，演唱會由Twins及關智斌打頭陣之後，古巨基、李克勤、陳慧嫻、洪卓立、黎展峯、曾傲棐、洪助昇、黃明德、曾比特、李幸倪、泳兒、鄧小巧、許靖韻、張敬軒、海兒等上台，容祖兒則壓軸出場，陳家樂與衛詩雅亦粉墨登場。張家輝亦低調到場支持，他走到霍汶希身處的位置一齊隨音樂擺舞，其後返回包廂，期間更與觀眾打招呼。
容祖兒貴為英皇一姐，當然是壓軸出埸，她先唱出《越唱越強》，作為英皇娛樂元老級藝人，她表示已加入公司27年，英皇是其事業及人生的起點。她說：「我喺Rehearsal嘅時候，我站喺啟德呢個大舞台裏面，我好大嘅感覺，因為每一首歌我都會諗起好多好多嘅畫面，諗起我第一次唱歌，唱呢一首歌嘅時候，發生緊啲咩呢？嗰陣時當然唔係而家咁樣，點解大家會相信我，俾一個咁嘅機會我，所以我真係非常之多謝我嘅公司，一直以來對我嘅信任同埋栽培。」她又謂面對4萬人唱歌，原來心情好緊張。
陳偉霆在台上公開多謝祖兒給予他機會，她坦言每一個新人都需要機會，自己很感恩遇到伯樂羅文。她說：「我要再多謝喺天上嘅羅文老師！我第一次上到一個好大嘅舞台，係喺佢嘅演唱會上面，我好記得呢種感覺，如果有朝一日，我紅咗，我都要做返呢樣嘢！呢個係一定㗎 ！冇辦法唔係，因為呢個已經係血液裏面，我好希望公司以後落嚟嘅新人，都可以繼續努力，發光發亮。我哋都雖然入行年紀好細，我哋而家都唔大，但係我哋都會有嗰一日，希望我哋精神可以一直延續落去，亦都希望大家一直支持我哋公司！」
祖兒續表示會一定繼續努力，因為努力是永遠不會辜負別人。當她唱出以《東京人壽》、《心之科學》、《搜神記》、《爭氣》、《怯》、《痛愛》及《逃避你》串連的Medley後，她感觸表示：「因為......一路行落嚟，我覺得好多謝公司陪我經歷咗好多，任何人生好大好重要嘅Moment，或者一啲挑戰，佢都選擇繼續支持我。但係我永遠都唔會忘記喺27年前，有兩位朋友佢哋好堅定嘅對我嘅信任，決定要簽我喺呢間公司度，好大力咁樣去栽培我，依兩位朋友，依兩位我尊敬嘅朋友，係我老闆楊生，同埋Mani......」
此時她已雙眼通紅，強忍淚水多謝楊受成及霍汶希。她說：「我希望你哋覺得如果喺呢20幾年裏面我所付出嘅努力，係值得你哋少少嘅掌聲，我好希望，呢啲掌聲完全係……呢啲所有嘅榮耀都係畀佢哋兩位！多謝佢哋由day one、day zero，選擇咗我，信任我，栽培我，喺未來嘅日子裏面，我希望仍然成為佢哋嘅驕傲，亦都係你哋嘅驕傲！」之後唱出《我的驕傲》為整個個唱畫上句號。